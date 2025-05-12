內地上月乘用車銷售增14% 輸美佔比極低

汽車行業為美國大徵關稅的主戰場之一，美國對外國進口汽車的25%關稅已於上月初生效。中國乘聯會昨日發表的報告指，中國汽車出口美國佔比微乎其微，尤其是自主品牌，又強調中國生產的自主品牌汽車不會受美國加徵關稅的影響，且內地汽車減價潮更明顯降溫。

剛巧周末出爐的4月官方物價數據顯示，汽車等交通工具消費價格按月及按年的跌幅均見收窄，分別跌0.3%及3.8%。中國國家統計局日前公布，4月居民消費價格指數（CPI）按年跌幅收窄至0.1%，連跌3個月，主要受國際油價下行影響。當局城市司首席統計師董莉娟解釋，由於能源價格按年跌4.8%，其中汽油跌價10.4%，令交通通訊成為CPI中8大類價格唯一下跌的類別。撇除食品和能源價格的核心CPI則按年續漲0.5%，按月更由持平轉為升0.2%。

通脹按月轉升0.1% 在食品、出行服務價格回升帶動下，內地CPI按月轉升0.1%。特別受需求回升及假日因素共同影響，4月出行服務價格回升明顯。機票價格、交通工具租賃費分別上漲13.5%及7.3%。

工業生產物價方面，續受國際貿易環境變化及內地能源價格下降的影響，4月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌幅擴至2.7%，為半年最差，且連降30個月，按月則續跌0.4%。外媒分析憂慮，全球貿易戰可能促使部分跨國企業將產品轉回內地，從而加劇本已激烈的競爭，或迫使企業重新降價促銷。內地券商國信証券料，5月PPI跌幅有機會低見3.1%。

新能源車出口漲44% 不過，中國乘聯會的數據顯示，內地乘用車市場4月零售量共計175.5萬輛，按年增14.5%，按月轉跌9.4%，多少受今年「以舊換新」補貼消費政策提早啟動所影響。上月實際只有14款車型降價，比過去兩年同期收斂。出口方面，4月內地乘用車達42.3萬輛，按月仍增7%。新能源乘用車出口18.9萬輛，按年更增44.2%，按月亦升31.6%，首4個月累計出口59萬輛，增長26.7%。