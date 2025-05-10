美英攪局無濟事 華備脫鈎無懸念

美國特朗普政府前晚宣布與英國簽訂貿易協議後，美國10年及30年期債息上升，反映市場並不看好，繼續對中長期美債投不信任票。反而特朗普卻在自吹自擂，更再次公開叫股民買美股，又說美股將會如「坐火箭」，這段如此不負責任的投機話語，出自一國元首，是「狂」得徹底，實令人感到失望。現實是，美國首份與貿易夥伴簽訂的所謂「貿易協議」，一則確立了開徵10%基本關稅的長期做法，而美國資產卻尚未完全反映此舉對美國通脹及經濟的衝擊，二則也說明中國不用對與美貿談存在幻想，在作好脫鈎下，努力做好自己的事，才是目標。

觀美英剛達成的所謂「貿易協議」，其實不是一份正式的自由貿易協定（FTA），更貼切講其實是一份貿易框架，讓雙方在這框架內再進行商討。再看內容，美國對英國汽車關稅降至10%，基本上說明10%的基準稅率沒有傾談的餘地，這與華爾街認為特朗普以之為談判籌碼，不會作為長期政策的認知，顯然有出入。正跟美國談判的其他經濟體，這份美英協議看在眼裏，與美商談能否獲讓利，應心裏有數。

就在美英公布協議前，中國清楚表明，談判底線是美國必須取消對華關稅，又警告他國不得以犧牲中國利益為代價與美達成協議，否則將招來對等反制。如是者，到底最終美國能與多少經濟夥伴達成所謂「協議」，不無疑問。美國硬着頭皮將關稅戰打到底的話，美國經濟將要付出沉重代價，而美元資產卻尚未完全反映潛在風險。

難怪美英達協議後，美國債市率先作出反應，10年期債息一度逼近4.4厘，30年期債息見4.875厘，說明投資者開始更確切評估關稅戰衝擊，加上聯儲局選擇繼續駐足觀望不作為，減持中長期美債將成常態化現象，這從美匯指數在100關無力掙扎也得到印證，美元的長期弱勢好可能才剛開始。

若然美債、美元都難撐，說美股之後會「像火箭衝破天際」，確實猶如天方夜譚。偏偏作為一國元首的特朗普，信口開河已成習慣，是要把目前以散戶為主導的美股推到懸崖邊，散戶在追，大戶在跑，最終結果是好是壞，現實將會有最好的說明。

劇情發展下去，也許未能與中國達成貿易協議，將成為特朗普政府的一大挫折。美國的財政問題繁雜難解，大打關稅牌又計錯數，若然這90日限期，談不到多少份協議，對內減稅財赤等法案又在國會弄得一團糟，內內外外都幹不出甚麼大事來，而關稅對民生景氣的影響又開始浮現，只怕特朗普政府、以至整個美元資產、美國資本市場，都難有安樂日子過。

中美之間，放在眼前的，已不再是關稅徵145%還是50%的問題。畢竟，國際貿易規則，若然變相接受可以單方面話改就改，天下豈不大亂？中國是堅決拒絕這種單方面的霸權欺凌行為，所謂「長痛不如短痛」，果斷籌備與麻煩製造者脫鈎，團結願意共同維護自由貿易的夥伴力量，反而有機會找到出路。中國這份信念，相信會愈來愈多知音。