大行觀點：新興股市「雙印」各具亮點

新興市場股市能否受惠於資金流出美國？這是近期市場常見的爭議點。在「無關稅情景」下，新興股市相對標普500指數的前景會較好。現時超過35%的MSCI新興市場指數成分股的營收來自出口或外銷（其中對美出口佔比13% ），這部分收入可能受關稅影響。市場普遍預期今、明兩年每股盈利年均複合增長為15%，當前估值仍與過去10年（新冠疫情期間除外）歷史均值相符。

要留意的是，新興市場估值對美國高收益企業債券息差（每擴大100點子通常會導致市盈率變動約1.4倍）極為敏感，假若全球其他地區與美國資產脫鈎，形成新的關係模式，上述情況可能改變。總體而言，在市場布局方面轉為戰略性偏向側重本地和防禦股，將印尼評級上調至「超配」，印度評級上調至「中性」。

較依重國內市場發展 選股框架需契合當前貿易不確定性的形勢，更看好基本面具吸引力且具備以下特徵的市場：一、企業每股盈利（EPS）對經濟增長放緩具有韌性；二、側重本地市場；三、具防禦力；四、油價下跌的受惠者。策略上，建議拋開市場指數，專注於歷史上在經歷衝擊時盈利下滑有限的板塊。在多數市場中，這些板塊包括必需消費品、資訊科技（IT）服務、零售、銀行和公用事業。

印度市場符合上述諸多條件，包括高度側重本地市場、即使在極端情況下EPS仍具韌性，以及油價下跌時能受益。印度也存在一些正面催化劑，如銀行願意且能夠降低存款利率（儘管存款增速疲軟，但降低利率有助於維持散戶股票資金流入），且政府可能出台支持消費的舉措。

不過，在新興市場中，中國股市的風險回報更佳，其防禦力更強、估值更低，且刺激政策及本地資金流入有望打開潛在上升空間。

印尼市場亦具備側重本地市場及防禦力，目前估值接近於疫情低點（與東盟其他國家相似），且印尼「國家隊」可能入場托市。

港股方面，因較易受全球貿易流量風險影響，應當謹慎看待高股息收益率代表的防禦性，尤其考慮到恒生指數EPS的歷史波動較大。

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