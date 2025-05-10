股市估市：恒指企穩兩萬三可再上

美國聯儲局本周一如預期維持利率不變，惟最新指出通脹及失業率上升風險趨升，經濟前景不確定性增加，在考慮調整利率前需要觀望更多數據。雖然聯儲局警惕滯脹風險，惟對出手減息保持耐性，年內減息路徑未明。

越秀交通派息穩定 內地方面，減息降準幅度大致符預期，向市場注入長期流動性，刺激信貸投放，加推結構性貨幣政策工具，降低融資成本同時兼顧銀行淨息差。國家金監總局加快引入險資長期資金，A股有望受惠於增量資金，支持中資金融股表現。

至於A股有否進一步上升空間，須觀望中美高層周末會談，惟目前中美經濟數據未見急劇惡化，短期積極談判急切性不大，因此未宜對會談結果抱太高期望。港股方面，恒生指數短線待企穩23,000點再向上望。

越秀交通去年斥資7.58億元人民幣收購平臨高速項目55%股權，內部回報率約9.2%，回報率相對較高。平臨高速項目於去年11月完成收購，利潤貢獻料於今年全面反映。另外，隨着北環高速完成移交，公司業績有望逐步恢復。估值上，該股2025財年預測市帳率0.44倍，低於過去5年平均水平，預測股息率達7.9厘，目標價3.9元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）