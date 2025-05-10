專家睇市：內地股市長線受惠AI創新

周三中國人民銀行降準0.5個百分點，向市場增加流動性，並降低政策利率0.1個百分點，並宣布支持上海國際金融中心建設，以及提升香港國際金融中心地位等救市舉措，有關舉動可望帶動資金回流，穩定中港兩地股市。

看好新能源車機械人企業 在中美關稅戰對峙下，內地祭出減息降準等多招救市政策，加上國家隊積極「護盤」，長線資金回流有正面影響。滬深300指數市盈率不到11倍，低於歷史平均值的12.6倍，而恒生中國企業指數市盈率更不到10倍，同樣低於歷史平均值。人行的救市動作，相信大額資金流出的壓力可望受到控制，中港股市及相關股票基金後市仍可期待。

目前全球國際投資者對中資股配置比重仍屬偏低，整體配置水平從2020年10月時的高點14.6%下降至目前的6.5%，相信在多方面利好消息刺激下，外資對內地企業的興趣度也會增加。從中長期產業投資去看，除內需消費外，今年特別看好內地政府大力扶植的人工智能（AI）及其他創科產業，包括新能源汽車、邊緣AI設備及人形機械人等技術創新企業。

近年，內地在科技、新能源車、製造業等領域上已漸獲得認同，加上政策扶持，不可預測性也遠較美國為低，這更有利AI與機械人等相關軟硬件與消費主題的中長期投資。

配置黃金虛產助抵禦波動 儘管市場對中國經濟復甦進度及地緣風險仍有顧慮，以及歐美國家對內地高科技產品的出口限制仍具不確定性，但肯定的是，AI創新等範疇對中國股市中長期增長提供非常重要動力，未來增長潛力值得憧憬。

觀乎在MSCI中國指數中，約60%的成分股與AI產業有關連性，涉及數據中心、雲端基礎建設、算力與軟件應用等多個領域。隨着內地AI模型的快速落地，讓更多企業增加對AI基礎設施的投入，故未來相關產業會迎來急速的增長。

雖然預期資金會持續流入中港股市，「東升西降」的勢頭將可持續，但由於短線市況仍受不確定因素影響而波動，建議在配置資產時，除股票投資外，也可分散布局黃金、非美貨幣，甚至是虛擬資產等，作多元化投資。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊