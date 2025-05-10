皇都大手客1475萬購兩伙

瑜一‧天海1482萬成交

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，以1,482.84萬元招標售出2B座28樓C室兩房戶，按單位實用面積522方呎計，呎價約28,407元。據悉，該單位買家早前已購入項目同類型兩房單位。