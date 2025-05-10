皇都大手客1475萬購兩伙
新盤市場大手交投增加。新世界發展(00017)的北角皇都，昨獲同一組買家斥逾1,475萬元連購兩伙一房單位。其中27樓B9室，實用面積343方呎，以735.1萬元售出，呎價約21,431元。發展商指，全盤共錄得近30組大手客買兩伙或以上，至今累售318伙，平均成交呎價約22,500，套現逾35.5億元。
瑜一‧天海1482萬成交
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，以1,482.84萬元招標售出2B座28樓C室兩房戶，按單位實用面積522方呎計，呎價約28,407元。據悉，該單位買家早前已購入項目同類型兩房單位。
王新興集團的九龍灣泰峯，昨修訂兩張價單，將9個高層單位定價上調最多2.5%，並安排於下周二以先到先得形式發售，一房戶折實價591.8萬元起，兩房戶折實呎價約16,208元起。恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，將於今、明兩日舉辦母親節慶祝活動，準買家與母親一同前往項目售樓處，參觀指定現樓示範單位，即可獲贈花，作為母親節禮物。
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