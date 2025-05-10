上車盤劈見3字頭

ONE INNOVALE一房單位僅以350萬元易手。

ONE INNOVALE蝕20% 恒福花園輸90萬 上車盤業主近期紛紛劈至「3字頭」或以下「低稅」吸客。粉嶺北ONE INNOVALE一房單位原業主持貨僅約兩年，即以350萬元易手，帳面更蝕約20%。屯門恒福花園兩房連裝修單位，減價後獲用家「一筆過」以368萬元承接，原業主持貨約7年，帳面亦輸逾90萬元離場。

美聯吳偉文表示，上述為ONE INNOVALE-Cabanna的E座中層18室，實用面積約318方呎，連衣帽間設計，叫價360萬元放售，成交呎價約11,006元。原業主於2023年以約439.4萬元購入，帳面虧損約89.4萬元。

NOVO LAND傳兩年貶一成 屯門向為細價盤集中地，區內業主積極減價出貨。祥益陳阿麗指，恒福花園6座高層H室，實用面積約437方呎，區內客為鄰近家人居住，加上可節省裝修費，獲減價22萬元購入，呎價約8,421元。原業主於2018年以約460萬元購入，單位帳面跌價約20%。

同區兆康NOVO LAND業主都趁市旺「跳船」。市場消息透露，2A期Arreso第5座低層單位，實用面積約245方呎，2023年中一手購入，市傳剛以313萬元沽出，呎價約12,776元，期內帳面貶值約10.7%。

灣仔樓賣280萬 高位冧37% 二手市場也有不少「2字頭」成交。美聯梁浩文表示，屯門興發大廈高層B室，實用面積約236方呎，反價1.8萬元，僅以216.8萬元轉手，呎價約9,186元。資料顯示，同室較低層單位，2018年曾以376萬元登記售出，最新成交價低逾40%。

中原周世康表示，灣仔維新大廈中高層F室一房戶，實用面積約256方呎，放盤約半個月，即減價70萬元或約20%，獲投資者以280萬元承接，呎價約10,938元。據悉，同類型單位2019年期間曾售447萬元，做價較高位回落約37.4%。

Grand YOHO兩伙虧損140萬 此外，元朗重磅業主連環蝕錢沽貨。美聯張國成稱，於2017年斥逾1,610萬元「一約多伙」購入Grand YOHO兩伙的原業主，早前先以730萬元沽出其中一伙，近日再以740萬元售出餘下的8座低層G室，以實用面積約546方呎計，呎價約13,553元，逾8年間帳面共蝕逾140萬元離場。

事實上，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數最新報136.34點，連升兩周後，按周回落約0.27%，今年暫累跌約0.94%，指數處於逾8年半低位未變。4區樓價指數兩跌兩升，港島及新界西分別下挫約1.51%及約0.55%。

上車盤低價出貨個案