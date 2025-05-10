內地視頻雲市場規模396億 年升4.7%

IDC中國研究經理魏雲峰表示，當前行業客戶關注焦點，已經由「極限降本增效」轉變為「抓住人工智能（AI）帶來的增長機遇」。為最終用戶提供「高清、沉浸、交互」的體驗依然是視頻雲短期內的核心價值，技術、服務、價格的動態平衡依然需要維持，削減成本改善報表帶來的收益依然重要。但伴隨着視頻雲產品的疊代升級和多模態大模型能力的持續提升，「音視頻+AI」在不同場景探索落地的障礙正在被逐個清除，並為解鎖全新體驗、重塑溝通與交流方式、重構內容生產流程帶來廣闊的想像空間。