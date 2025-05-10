內地視頻雲市場規模396億 年升4.7%
國際調查機構IDC發布《中國視頻雲市場跟蹤，2024下半年》報告顯示，去年下半年中國視頻雲市場規模達到50.8億美元（約396億港元），止跌回升，按年增長4.7%。龍頭短視頻與直播電商平台為直播體驗拔高技術指標、互聯網視頻短劇需求續提升、智能化視頻雲服務逐步落地，成驅動本期市場增長的主要動力。
去年下半年中國視頻雲基礎設施市場規模達到40.3億美元，視頻內容分發網絡與視頻公有雲/專屬雲基礎設施市場規模分別達到19.2億美元和21.1億美元。其中視頻內容分發網絡服務（點播帶寬）市場中，阿里雲、騰訊雲、華為雲、中國電信、火山引擎合計市場份額較去年上半年提升至61.5%。
關注AI帶來增長機遇
此外，同期內地視頻雲解決方案市場規模達10.5億美元，其中視頻直播、音視頻通訊雲服務、視頻點播、視頻生產與管理分別達到5.4億美元、1.3億美元、1.5億美元及0.8億美元，其中視頻直播雲服務市場中，騰訊雲、阿里雲、華為雲、火山引擎、金山雲合計市場份額達到65.5%。
IDC中國研究經理魏雲峰表示，當前行業客戶關注焦點，已經由「極限降本增效」轉變為「抓住人工智能（AI）帶來的增長機遇」。為最終用戶提供「高清、沉浸、交互」的體驗依然是視頻雲短期內的核心價值，技術、服務、價格的動態平衡依然需要維持，削減成本改善報表帶來的收益依然重要。但伴隨着視頻雲產品的疊代升級和多模態大模型能力的持續提升，「音視頻+AI」在不同場景探索落地的障礙正在被逐個清除，並為解鎖全新體驗、重塑溝通與交流方式、重構內容生產流程帶來廣闊的想像空間。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：