Expedia上季蝕幅擴 降預訂及收入預測

旅遊網站Expedia上季蝕兩億美元，按年擴大49%；收入29.88億美元，按年升3.4%，略遜市場預期的30.1億美元。由於年初美國國內及入境旅遊需求低於預期，Expedia下調全年總預訂量及收入預測。財務總監Scott Schenkel在業績電話會議表示，預計今年總預訂量及收入將增長2至4%，較2月時預料的4至6%增長為低。

Expedia首季經調整後每股盈利為0.4美元，預期為0.32美元。期內預訂額達314.5億美元，按年升4%；訂房量1.077億晚，按年增長6%。Schenkel稱：「特別是美國的需求比預期弱，考慮到我們三分之二的業務來自美國，這是一個不利因素」，並補充指，來自加拿大的入境預訂量下降近30%，導致美國入境旅遊總量下降7%。

期內公司的酒店、航班、汽車租賃及度假屋預訂平台的總預訂額達314.51億美元，低於分析師平均預期的318億美元；客戶透過Expedia的旅遊網站（包括Expedia.com、Hotels.com及短期租賃市場Vrbo）總共預訂1.07億晚，也低於預期。

與同業比較，Expedia尤其容易受美國旅遊需求，以及消費者可自由支配開支方面的經濟不確定性影響。相較之下，Booking和Airbnb等競爭對手的收入主要來自海外。

Burger King母企少賺30% 另一方面，美國漢堡王（Burger King）母企Restaurant Brands截至今年3月底止首季淨利潤1.59億美元，按年跌30.9%；經調整後每股盈利錄得0.75美元，預期為0.78美元；收入21.1億美元，按年升21%，預期為21.3億美元。