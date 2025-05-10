印度盧比連日貶 央行疑入市托匯

印巴衝突，觸發印度盧比周四大跌後，多名匯市交易員估計，印度央行昨日曾入市托匯，但只能稍為使之回穩，卻未能完全扭轉貶值之勢。

不計昨日，印度盧比已連貶3日，累挫1.47%，昨日曾稍跌不足1%，兌每美元曾報85.558。

交易員表示，多家印度國營銀行昨日不約而同拋售美元，很可能是代表印度央行而做，顯然當局不願看到印度盧比貶值失控；另有指在印度和巴基斯坦戰機駁火後，印度盧比期權的交易量激增，由於兩國皆為擁有核武器國家，令緊張局勢加劇，目前看漲期權和看跌期權之間數量相若，印度盧比可能會經歷一段波動期。

印度股市下跌，孟買30指數（SENSEX）昨日跌穿80,000點關口，收市跌1.1%至79,454點。印度Nifty 50指數亦連跌兩日，昨日收跌1.1%至24,008點。

去年有報道指出，海爾考慮出售該公司25至49%的股權，並且已吸引淡馬錫、新加坡政府投資公司（GIC）及阿布扎比的穆巴達拉投資（Mubadala Investment）的初步興趣。