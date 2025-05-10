貿談進展利好 日股上月低位累彈21%

亞洲多個主要股市上升，其中日本股市更進入技術性牛市。日經平均指數昨日收漲574點或1.5%，報37,503點，東證指數昨日亦漲1.2%至2,733點。相較美國新關稅擾亂市場後4月7日的最低位30,792點，日經指數已累計反彈21.7%，為技術性牛市的信號。總結本周，日本因假期只得3日市，日經指數累升2.36%。

松下全年純利跌 裁萬人 三井住友資產管理首席策略師上野裕之表示，投資者在4月看到股市崩跌，但隨着更多貿易談判的承諾消息，有利股市和債市氣氛轉好，認為日企不會嚴重受到美國關稅的衝擊。

個股方面，家電商松下（Panasonic）公布截至3月底止全年度，經營溢利升18.2%至4,264.9億日圓，高於業績指引預期的3,800億日圓；純利跌17.5%至3,662.05億日圓（約195.99億港元）。單計上季，純利升73.7%至778億日圓。公司宣布將裁員一萬人，主要在本財年進行，國內及海外員工將佔各半。

展望本財年，該企指，在持續推進集團重組之下，預料會產生1,300億日圓結構性改革成本。本財年預測收益按年跌7.8%至7.8萬億日圓，純利跌15.3%至3,100億日圓。

日圓兌每美元昨日曾升約0.4%至145.24，每百日圓兌港元約5.35算。經濟數據方面，日本3月領先指標初值降至107.7，高於市場預期降至107.5，前值修訂至108.2。

麥格理上財年賺184億 澳洲股市昨日亦漲，標普ASX 200指數升0.4%至8,231點收市。澳洲麥格理集團（Macquarie Group）在3月底止財年盈利按年增長5.5%至37.15億澳元（約184.85億港元），勝市場預期的37億澳元。集團正對美國關稅風險情景進行分析，但不預計全球貿易風險會對業務造成重大影響。

為應對美關稅的影響，越南央行日前宣布，推出500萬億越南盾（折合約1,497億港元）的信貸計劃，旨在為企業投資重點基礎設施項目、數字技術和智能製造提供資金支持，為實現未來經濟雙位數增長目標奠定基礎。資金是由商業銀行通過內部資金結構調整和貸款期限安排來自行籌措，不涉國家預算或境外貸款。