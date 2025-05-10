美AI競賽拒華趕上

科企巨頭出席聽證會 促加強建設撐晶片出口 人工智能（AI）在軍事方面的應用潛力巨大，從Palantir市值超越所有傳統軍備生產商可見一斑，令美國千方百計抑壓中國累積AI與半導體技術。多家美國AI領軍企業的負責人出席參議院聽證會，他們似乎不敢肯定美國遙遙領先，要讓美國AI繼續領先中國，條件除了加碼建設相關基礎設施，也要守住在AI晶片出口的霸者寶座。潛台詞就是勸華府不要用力過猛，把對華出口AI晶片的生意摁死。

參議院本次主題為「贏得AI競賽」的聽證會，背景是DeepSeek據說動搖了美國在AI技術的領先地位，遂探討怎樣放寬對美國企業發展AI的監管。微軟總裁史密斯警告，華為和5G說明，搶到頭啖湯的企業和國家很難被超越，因此在中美AI競賽取勝，頭號關鍵因素是誰的技術最被全世界接受，並敦促美國加緊AI方面的教育，培養更多電子工程師，支援AI方面的研發。

蘇姿丰：中國確實直追 DeepSeek號稱低成本開發匹敵美國的AI，但早前揚言把「星門計劃」（Stargate）擴至美國以外的OpenAI行政總裁阿爾特曼，不知道美國領先中國多少，但相信AI推動的社會進步會在未來幾年加速，花錢投資基礎設施至關重要。

早前訪華的超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰談及「中國落後美國多少」最值得關注。她說，現時美國在晶片領域領先，掌握全球最尖端的AI晶片，「但有一點非常重要—完成一件事往往有很多種方式……即使沒有最好的晶片，依然可以完成很多事。中國確實正迎頭趕上。」

她同意「某些限制有其必要」，因為涉及國家安全議題，但業界「需要簡單且易於執行的規則」，又說不論先進晶圓製造、封裝與系統測試等，美國都要有一定布局。

傳「閹割版」H20兩個月後出 英偉達（Nvidia）並無派員參會，但其主張已很明顯—繼續做中國生意，以免「養肥」華為，賠上競爭優勢。最新有消息指，英偉達已通知主要中國客戶，爭取在7月發布性能大幅降級的H20，而這款歷經三重「閹割」的AI晶片，特色包括顯著減少記憶體容量，且客戶可以調節性能。

至於被迫追加美國投資的台積電，上月收入按年飆48.1%至3,495.67億元新台幣（約900.86億港元），創史上單月新高，且遠超預期，市場揣測是客戶提早入貨，避免特朗普再提高關稅。