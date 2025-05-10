貝恩資本傳洽售內地業務 數據中心估值料逾312億

中美博弈已成長期現象，資本朝脫鈎方向發展下，企業與富豪們都在檢視投資組合，調整策略與資產分布。外媒引述消息指，美國私募基金貝恩資本（Bain Capital）尋求出售數據中心營運商WinTriX DC集團在中國的業務，該交易價值可能涉額超過40億美元（約312億港元）。

貝恩資本據報與顧問進行接觸，這些顧問近幾個月與潛在買家進行初步對話。WinTriX的中國業務預計今年EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前利潤）接近40億元人民幣。資料顯示，該業務前身為秦淮數據集團。2023年8月，數據中心營運商秦淮數據表示，與貝恩資本達成私有化協議，涉及金額約31.6億美元。

亞洲巨富減美資產敞口 另一方面，由於來自美國關稅政策及特朗普施政朝令夕改，經濟前景不明朗且資本市場趨波動，亞洲一些最富有家族正在削減對美國資產的敞口。

外媒報道，一家為中國億萬富豪管理資產的家族辦公室已完全撤離其在美國的資產，並將收益轉移到亞洲；又引述歐洲最大私人銀行之一的高管人士稱，近期全球富裕客戶和機構的拋售規模是過去30年來從所未見，這可能是更長期轉變的開端，另亞洲一位銀行高層亦從自己的投資組合中剝離60%的美國資產，並指持有現金和黃金更安全。

報道又稱，大約10家管理數十億美元資產的超級富豪家族辦公室和顧問正在減少敞口或凍結投資，主要是美股和美債，原因包括政策的快速變動、不確定性和經濟衰退的風險；並引香港家族辦公室業界指，一些家族破天荒地考慮撤離部分美國資產，這些家族先前經歷了網絡泡沫、亞洲金融危機和2008年全球金融危機後，依然對美國資產保持信心，惟現在正考慮將20至30%的美國投資組合重新配置到中國和歐洲。