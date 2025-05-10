Lyft去季轉盈 斥58億回購

網約車平台Lyft公布截至3月底止首季業績，表現好壞參半。上季該企由虧轉賺256.7萬美元，去年同期蝕3,153.5萬美元；經調整後每股盈利0.01美元，市場預先預期為0.19美元。不過，由於公司宣布將股份回購規劃擴大至7.5億美元（約58.5億港元），加上活躍用戶使用量有增長迹象，消息刺激其股價於美股周五早段曾升22.46%，報15.92美元。

業績顯示，上季Lyft收入有14.5億美元，按年升13.54%；期內乘車次數升16.35%至2.18億次，超過市場估計的2.15億次；活躍乘客數量則增加10.5%至2,420萬人；總預訂額有41.62億美元，按年升12.7%，略高於預期的41.5億美元。展望今季表現，該企預期乘車量或按年升15%，總預訂額料介乎44.1億至45.7億美元。

日產棄建電動車電池廠 另邊廂，日本車廠巨頭日產汽車（Nissan）與本田（Honda）早前合併計劃告吹後，最新有指日產放棄在日本福岡縣北九州市興建電動車用「磷酸鐵鋰（LFP）電池」新工廠計劃，原因是為了營運穩定，所以要擱置今次投資。

日產原先於1月22日宣布，已經和福岡縣及北九州市簽訂協定，將在福岡縣北九州市若松區響灘地區興建電動車用的LFP電池新廠。該廠房投資總額為1,533億日圓（約82億港元），打算於上月動工興建，2028年投產。

至於美英兩國達成貿易協議後，代表通用汽車、福特及Stellantis的美國汽車業組織美國汽車政策委員會（AAPC）批評協議為美國汽車業造成傷害，因美國自此由英國進口的車輛關稅成本是10%，低於從加拿大及墨西哥進口的25%關稅。據美英兩國公布的貿易協議，英國汽車業可以按10%的關稅率，向美國出口10萬輛車，配額數量與英國去年進口美國車輛數量大致相同。