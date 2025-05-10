投行估小米股價2030前破百 市值逼2.5萬億

在接下來的10年，該行相信小米電動車的成功可能會加速其品牌資產的提升，並看到其在高端或奢侈品領域逐漸獲得更多市場份額；又認為產品組合、平均售價和利潤率存在上行風險，將基準情景下的企業價值估計從2,040億元上調至4,970億元。

另一投行滙豐環球研究則預期，小米今年首季表現將超出預期，料淨利潤按年升1.39倍至100億元，主要由物聯網收入按年升50%、電動車銷售強勁，以及各業務利潤率改善所帶動。滙豐將小米目標價由70.4港元上調至73.5港元，維持「買入」評級，同時將其2025至2027年的淨利潤預測分別上調7%、4%及4%，預期電動車SU7本月的訂單將會正常化，超過3萬輛，相較3月的高峰為8萬輛，並料6月即將推出的YU7將會推動今年第三季的電動車銷售。