投行估小米股價2030前破百 市值逼2.5萬億
小米集團(01810)5月底將公布今年首季業績，投行摩根士丹利發表的研究報告指出，小米SU7 Ultra的推出已開啟其豪華車之旅，而今次第二款新能源車YU7的推出可能成為今年一個重要的正面催化劑；同時認為人工智能物聯網（AIoT）和智能手機部門正看到積極的勢頭，故將其目標價由45元，上調至62元，評級為「增持」，並相信2030年前，小米股價或突破100元。該股昨日收報51.35元，升1.08%。
大摩續指，在小米電動車、手機+AIoT+網絡兩大業務作為公司雙引擎增長的帶動下，到2030年，小米營收規模可望突破一萬億元（人民幣‧下同），淨利潤可望突破1,000億元。若真如此，小米的市值可能達到2.5萬億元，與主要同業比亞迪股份(01211)、特斯拉（Tesla）和蘋果公司（Apple Inc.）相當。
滙豐料首季淨利潤飆1.3倍
在接下來的10年，該行相信小米電動車的成功可能會加速其品牌資產的提升，並看到其在高端或奢侈品領域逐漸獲得更多市場份額；又認為產品組合、平均售價和利潤率存在上行風險，將基準情景下的企業價值估計從2,040億元上調至4,970億元。
另一投行滙豐環球研究則預期，小米今年首季表現將超出預期，料淨利潤按年升1.39倍至100億元，主要由物聯網收入按年升50%、電動車銷售強勁，以及各業務利潤率改善所帶動。滙豐將小米目標價由70.4港元上調至73.5港元，維持「買入」評級，同時將其2025至2027年的淨利潤預測分別上調7%、4%及4%，預期電動車SU7本月的訂單將會正常化，超過3萬輛，相較3月的高峰為8萬輛，並料6月即將推出的YU7將會推動今年第三季的電動車銷售。
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