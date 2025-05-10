華大削採購 美天然氣油出口照創新高

由美國發起的貿易戰仍未平息，但無損包括乙烷、丙烷和丁烷等美國天然氣油（NGL）的出口。外媒追縱船舶數據顯示，4月NGL出口量達到每天290萬桶，創歷史新高。中國因對美進口產品課徵125%關稅，而導致上月NGL對華的出口量按月下降35%。

NGL為工業主要原材料之一，從塑膠到家庭供暖等都會用到。內地為世界工廠，對這些原材料需求殷切，特別是乙烷更是100%從美國進口。故上月底便傳出內地豁免乙烷關稅。據了解，上月美國NGL增長，主要由印度、巴西、日本增加採購所致，其中日本過往為繼中國後全球第二大NGL買家。

康菲上季多賺11%勝預期 美國能源情報署（EIA）預計，今年美國乙烷產量將增長3.6%，達到每日290萬桶，其中大部分增長產量將直接流向國外市場。原油價格方面，紐約期油和布蘭特期油周五分別曾顯著漲2.2%和1.97%，報每桶61.23美元和64.08美元。

回顧上季，雖然油價下跌，但總部位於美國德克薩斯州的油企康菲公司（ConocoPhillips）在截至3月底止的季度，稅後盈利按年增長11.7%至28.49億美元，折合每股賺2.23美元；經調整每股盈利為2.09美元，高於市場預期的2.06美元。

生產方面，去年11月康菲公司收購美國同業馬拉松石油（Marathon Oil）後，上季產量為每日238.9萬桶油當量，較去年同期增加48.7萬桶。

公司行政總裁Ryan Lance警告，原油價格展望若跌至60美元水平以下，或觸發廣泛的開採活動減少，包括大型油企。另外，現年60歲的公司財務總監Bill Bullock將於下月1日退任，由Andy O'Brien接替。