「特」吹噓美股坐火箭 叫入市

擬推快速審批機制吸中東錢 道指早段反覆 美國總統特朗普在與英國達成貿易協議後又再「口出狂言」！這位商人出身兼且重視投資市場的美國領導人，呼籲民眾「最好現在入市買美股」，並強調隨着貿易談判取得進展、美國國會又即將通過稅改法案，美股「會猶如火箭般一飛沖天」，毫不避忌談論股市。道指周五開市早段曾升0.34%，報41,512點；納指及標指分別曾升0.78%和0.48%，報18,068點和5,691點。可惜升勢很快蒸發，3大指數曾經轉跌。

不過，回顧特朗普「叫人入市」的行徑屬早有前科，更因此遭到質疑涉內幕交易及操縱股市。話說在上月9日美股開市之初，特朗普在其社交媒體平台發文，附上「DJT」（即特朗普媒體及科技集團的股票代碼縮寫）之餘，又稱「現在是買入的絕佳時機」，結果特朗普媒體及科技集團股價到4月底升至27美元附近，亦即較4月9日股價漲約50%。

瞄準阿聯酋沙特財富基金 及後，他又宣布對全球75個國家的「對等關稅」暫緩90日，如是者環球股市由「彈散格」緩步上升至今。究竟今次特朗普是否繼續「料事如神」，左右環球金融市場去向，有待分曉。

誠然，要吸引資金牢守在美國市場，美國要設法在國際上「搶錢」，吸納中東財富基金會是重要一環。就在特朗普下周啟程將出訪中東前夕，美國打算推出投資快速通道審批機制，為來自阿聯酋、沙特阿拉伯和卡塔爾財富基金的投資鋪路。

高盛：美聖誕前通脹見4% 美國財政部最新發表聲明，指將會啟動一項新計劃，加速外國投資流程，包括建立一個「已知投資者」數據庫，讓外國投資者在向美國外商投資審查委員會（CFIUS）提交申請前，提前提供必要資訊。美國財長貝森特提及，「已知投資者」數據庫以試點形式運作，而財政部會致力維護和增強有利於經濟的開放投資環境，但不會因此降低識別和應對外國投資帶來的國家安全風險。

分析認為，獲得「快速通道」的資格有助消除中東主權財富基金面臨的一大障礙，原因是相關基金此前遭前朝拜登政府嚴格審查，被認為與中國關係密切，如今障礙掃走，資金流入美國自不然水到渠成。

至於市場靜待美國今年通脹會否因關稅而捲土重來之際，投行高盛預期，美國到聖誕之時通脹可能升至4%，多個消費類別價格將顯著上漲，其中二手車價漲8.3%、家用電器漲7.8%、視訊及音訊及電腦漲7.7%、另商品通脹率飆至介乎6至8%，若然聯儲局繼續暫緩減息，將進一步抑制當地家庭開支預算。

IAG傳各購波音空巴30架機 企業消息方面，英國航空母公司IAG有傳分別向波音（Boeing）及空巴（Airbus）訂購30架新機，其中向波音訂機屬於美英貿易協議安排的一部分。另空中巴士最新公布4月訂單和交付數據，接獲11張訂單並完成55架飛機交付，今年迄今總交付量飛機數目為191架，低於歷史平均水平。

道指年內走勢