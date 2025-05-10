道富環球預期金價年內最牛見3900美元

市場憧憬美國或與更多國家達成貿易協議，現貨金昨日窄幅上落，在3,274至3,332美元一安士徘徊。不過，道富環球投資管理對年內黃金價格展望仍感樂觀，估計最牛見3,900美元，並料金價在3,000美元以上為新常態，因不論由短期戰術抑或長期戰略來看，均有充分理由支持金價表現。

道富環球的基本情景預測為今年金價將維持於每安士3,100至3,500美元的歷史高位區間，機率約45%。樂觀情景預測為今年下半年金價將升至每安士3,500至3,900美元的較高區間，機率有35%。

Bitcoin越10萬關 以太幣飆 該行又認為，就算貿易衝突僅限於中美兩國，一旦全球貿易戰持續發酵，仍會推動市場對黃金作為避險資產及替代法幣資產的需求。整體而言，4月2日「解放日」之後實施的貿易政策，進一步加強今年投資黃金的依據。

此外，幣圈市道近日轉趨強勢，其中比特幣（Bitcoin）重上10萬美元一枚，加密貨幣統計網站CoinMarketCap顯示，比特幣曾高見104,297美元一枚，日內升約4%，是今年2月以來再度衝破10萬美元關口。分析指，美英達成貿易協議，令全球貿易緊張局勢出現緩和迹象，為比特幣價格帶來支持。

Coinbase擲226億收購Deribit 另外，全球加密貨幣交易所產業近日出現史上最大交易，美國最大加密貨幣交易所Coinbase斥資29億美元（約226億港元）收購全球最大加密衍生商品交易所Deribit，推進Coinbase的全球衍生商品策略。上述交易將包括7億美元現金和1,100萬股Coinbase的A類普通股，交易價格將根據標準進行調整，但須獲得監管機構批准，料今年底完成交易。另Coinbase將會接手Deribit在杜拜的營運執照。

Coinbase公布截至今年3月底止的季度業績遜預期，純利按年倒退94.42%，至6,560.8萬美元；收入20.34億美元，按年升24.22%，低於預期的21.2億美元。

至於加密貨幣市場氣氛回暖之際，有指Meta正與多家加密貨幣公司進行初步談判，評估以穩定幣作為跨境支付工具的可行性，重點鎖定Instagram創作者收益分配等應用場景，降低傳統法幣轉帳的高昂成本。