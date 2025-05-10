金管局冀助中東投資者 參與買賣中港債券

美國開打關稅戰，令環球政經局勢急劇變化。香港金融管理局總裁余偉文表示，促進內地、香港及中東3地投資渠道發展是未來重要課題之一。去年底兩隻追蹤香港股票的交易所買賣基金（ETF）在沙特阿拉伯交易所上市，香港亦正協助阿聯酋建立債券結算及託管機構，期望為中東投資者提供投資香港與內地債券市場的渠道。

他提到，與阿聯酋等央行合作的貨幣橋（mBridge）已進入「最簡可行產品階段」，試行對一些真實貿易進行結算，若運作暢順將可正式推出。至於批發層面央行數碼貨幣項目Ensemble，以沙盒方式進一步研究及測試代幣化用例，金管局亦正與其他央行商討共同參與。另與中東地區央行開展不少較實驗性，但潛力很好的科技項目。