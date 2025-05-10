恒指周漲363 瑞銀：外資超配亞洲基金

市場觀望中美貿易談判，港股昨日高低波幅僅215點，恒生指數收市升91點，連升7個交易日，全周4個交易日累揚363點或1.61%，連升4個星期。南下「北水」轉淨買入40.44億元，惟全日成交按日再縮13.06%，至1,616.65億元。瑞銀投資銀行研究部指出，國際投資者減輕中國低配。

恒指高開80點後表現反覆，一度升131點，高見22,907點，其後曾轉跌83點，低見22,692點，最終收市報22,867點。國企指數升8點或0.1%，報8,308點；科技指數跌48點或0.93%，報5,180點。

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，今年首季國際投資者將其中國「低配」幅度，由負1.9%減輕至負1.5%，或與人工智能（AI）DeepSeek發布有關。亞洲投資基金由「低配」轉為「超配」，全球投資基金的「低配」幅度減輕，而新興市場投資基金的「低配」幅度維持在去年第四季相若水平。

金利來私有化計劃告吹 據瑞銀追蹤的800隻主動型外國基金顯示，首季中資股的「低配」幅度有所減輕，為2022年第四季以來最輕水平，並有8隻基金已將中國重新納入其投資組合，主要是全球投資基金。他提到，海外投資者加倉最多的行業為汽車、醫療保健和房地產，同時出售可再生能源和防禦性板塊。滬深港通方面，當季南向資金流入創下560億美元的歷史新高，買入最多的行業包括互聯網、金融和科技，第二季的趨勢亦大致一樣。

王氏認為，南向和北向資金流入的差異，可能是年初至今H股跑贏A股的主要原因。儘管北向投資者季內停止拋售，買入約30億美元的A股，惟與歷史水平相比仍處低位，買入最多的行業包括科技、工業和非必需消費品，南下「北水」則大幅增持醫療保健板塊。

譚仔表示，宏觀經濟不明朗且地緣政治局勢日益緊張，加上「北上消費已成大勢」，消費意欲持續低迷，預料香港餐飲業仍然挑戰重重。以「譚仔」和「三哥」已全面進佔香港市場，新店增設步伐將減慢。