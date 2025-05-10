滙豐：港元拆息倘低 有利地產股

市場資金充裕，本港銀行同業拆息（HIBOR）跌至兩年低位。滙豐環球研究表示，如果拆息持續維持低位，將可降低企業及房地產行業融資開支，並改善派息比率和盈利表現，預計本港房地產和綜合企業將延續自4月以來相對跑贏市場的表現。

一個月HIBOR連跌4日 香港銀行公會資料顯示，與樓按相關的一個月拆息續創2022年9月以來低位，報1.93厘，跌0.15厘，連跌第四日，惟跌幅較周四的0.98厘收窄。隔夜拆息跌0.29厘至0.09厘。3個月拆息轉升0.01厘，報2.78厘。瑞銀預測，到2026年底，3個月拆息將進一步降至2%。

拆息回落有望減輕供樓負擔，瑞銀認為，按息或進一步下降，預期下半年新做樓按息率再降0.5厘至3厘，惟今年住宅租金會維持中至高單位數增長，年底時買樓「正利差」升至一厘，屆時將利好住宅物業交投，重申今年對樓價持平看法。

截至去年7月，香港未償還住宅抵押貸款規模達1.88萬億元。瑞銀認為，較低的按息或會改善本港零售銷售表現，估算按息每下調半厘，可增加94億元本地消費，相當於去年本地總消費開支的3%。