人行：將啟動金融機構評估工作

為應對貿易衝擊，中國本周透過一系列貨幣寬鬆政策撒錢提振經濟，人民銀行昨發表首季貨幣政策執行報告，目前外部衝擊影響加大，內地經濟持續回升向好的基礎還需進一步穩固，下階段將探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，維護金融市場穩定，將啟動2025年度系統重要性金融機構評估工作。

人幣續跌 滬綜周升近2% 過去一周，人行於公開市場進行的逆回購操作，共淨回籠7,817億元人民幣，「收水」規模創兩個月以來單周最多。由官方開出的人民幣中間價昨報7.2095兌每美元，按日再跌22點子；在岸及離岸人民幣方面，昨曾雙雙跌穿7.25關口，離岸價一度低見7.2528的一周新低，在岸價下午4時半則收報7.2461，挫106點子。

中美經貿高層會談在即，市場觀望情緒升溫。滬深股市3大指數昨全線受壓，惟一周累計均見進帳，其中，滬綜指全周累漲1.92%，收報3,342點。

外需趨弱 研金融促消費 人行在報告指，全球貿易摩擦加劇，外需對內地經濟增長的支撐作用趨弱，經濟正加速向以內需為主導的增長模式轉型，消費已成為構建新發展格局的重要引擎。金融支持消費已有較好基礎，惟仍有進一步發力空間。

人行明確提到，將推出金融促消費一籃子政策舉措。包括研究推金融支持消費的指導性文件，指導金融機構加強消費金融服務，強化對旅遊、住宿餐飲、文體娛樂等重點服務消費領域的高質量供給，加大消費基礎設施建設和商貿流通體系建設金融支持力度；增強消費金融機構資金供給能力，支持汽車金融公司和消費金融公司發行金融債券，研究適度提升消費類信貸資產證券化註冊額度，推動消費領域可證券化資產範圍適度擴容，增加信貸資金供給支持。

雖然內地債市定價效率、機構債券投資交易和風險管理能力仍有待提升，但從政府部門資產負債表的角度看，中國政府債務擴張有相應的資產支撐。在中美日3國對比下，考慮到龐大的國有資產和較低的政府負債水平，中國政府債務擴張仍有可持續性，這對加強民生保障、完善收入分配、推動經濟轉型和動態平衡都有重要意義。