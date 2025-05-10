無懼關稅戰 華出口飆8%

上月輸美貨品銳減兩成 轉銷東盟非洲等抵銷衝擊 在周末登場的中美破冰會談前夕，中國率先公布4月進出口規模創歷來同期次高，總值高達3.83萬億元人民幣，明顯受惠對東盟、歐盟出口韌性不減。即使美國上月祭出高關稅導致內地對美出口劇減，以美元計價，按年急挫21.03%、按月亦跌17.56%，但內地4月整體出口仍升8.1%，遠勝市場預期的升2%，反映內地坐擁「世界工廠」地位不變，中國貨轉銷其他地區的貿易格局成形，分析料4月數據或將增強中國與美貿談的籌碼。

澳新料中美直接貿易續挫 除了上月對美出口斷崖式轉跌至330.24億美元，中國4月自美進口總值亦僅錄125.66億美元，故全月對美貿盈只有204.57億美元，分別比去年同期減少13.83%及24.88%，可算是美國徵收高關稅的衝擊已如期登場。澳新銀行發表報告指，今次中美貿易進出口的雙降速度，較2019年的貿易戰嚴峻，預期中美之間直接貿易表現將進一步下滑，除非對華關稅降至50%以下；未來需關注兩國貿易數據差異，特別是美國由5月2日起取消內地寄往美國物品的小額免稅安排。

反觀中國對最大貿易夥伴東盟的出口，4月按年激增20.8%，對拉丁美洲及非洲也猛升17.26%及25.29%，向第二大貿易夥伴歐盟出口亦增8.26%。其中，對越南出口繼3月創下紀錄新高後，4月再按年升逾22%至171.87億美元，足見美國關稅正助長中國貿易多元化。中國海關總署昨公布，4月總出口約3,156.9億美元，進口按年跌幅收窄至0.2%，為2,195.1億美元，全月貿易順差961.8億美元，均勝市場預測。

據內地官媒分析指，市場多元化和政策支持是化解外部風險的重要推手。新興市場已成為貿易增長引擎，更特別提及出口「一帶一路」等地區，都成為推動增長的核心動力，而拓展歐洲和南美市場等，也抵銷美國市場下滑的影響。

晶片鏈短期難排除內地 同時，中國海關總署的數據顯示，「搶出口」效應仍未消散。雖然不少內地出口商為趕在4月初美國加徵關稅前搶先發貨，單計4月，內地手機、積體電路、家用電器、玩具等的出口額按月下跌，但澳新銀行指，船舶、機電產品及紡織製品等仍告上升。

該行相信，全球中間品的貿易鏈特別是半導體晶片，短期內很難將中國排除在外，主要是考慮到中國在製造業中的地位。潛在的全球供應鏈重組以及亞太地區與美貿談的預期結果下，中國出口料不會很快崩潰，暫預估今年內地出口額按年跌5%，且進口保持平穩，全年貿易順差或從萬億美元縮至8,000億美元。

惠譽估全球經濟增不足2% 國際評級機構惠譽昨提醒，受全球貿易戰的直接和間接影響，新興市場發行人的信貸壓力可能變得明顯，因關稅效應或加劇先前存在的壓力。基於亞太地區貿易開放程度高，且受美國需求影響較大，特別容易受到直接關稅風險影響，惠譽預計今年全球經濟增長將放緩至2%以下，並維持今明兩年內地經濟增長均低於4%的預測。

內地近年外貿表現 中國對各地區出口變化