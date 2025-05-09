專家樓評：選用發展商按揭有辣有唔辣

申請高成數按揭除可透過按揭保險計劃協助外，一些發展商為推銷樓盤，會與旗下的財務公司提供高成數按揭計劃。由於這些財務公司不受金管局的監管，其按揭審批標準可能較銀行寬鬆，因此適合部分自僱人士、入息不固定人士或投資客選用。

今年發展商繼續積極推售新盤，近期某熱賣新盤提供多種高成數按揭付款方案供買家選擇。除較常見的發展商一按及二按計劃外，還推出了較為罕見的「漸進式供款計劃」。此計劃的最大特點是，買家於首年只需還本不還息，每月僅供6,800元本金，供樓開支大幅降低。另按揭成數可高達八成，還款年期更可長達30年。不過，買家需要注意的是，第二至5年的每月基本供款將每年遞增2,000元，並且開始需要償還利息。每月基本供款將會「先扣除利息，餘額再用於償還本金」，而按揭利率也會每年上調。

此外，上述計劃還有其他細節。首先，物業必須用作自住用途。其次，買家需提供足夠的文件以證明其還款能力，這些文件包括信貸報告、最近兩年的香港稅單、其他收入證明或銀行紀錄。第三，發展商指定財務機構將對買家進行信貸審查及評估，每月供款不得超過每月收入總額的50%。最後，買方的累計強積金供款必須不少於15萬元。

蜜月期後利息開支急漲 有意選用上述計劃的買家，應事先向發展商或地產代理查詢，以了解相關細節。如決定選用該計劃亦務必注意，計劃在第6年開始利息開支將大幅增加，建議買家在「蜜月期」結束前轉按至傳統銀行，以免日後捱貴息。發展商按揭「有辣有唔辣」，買家應根據自身的財務狀況及需求，選擇最適合自己的按揭計劃。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦