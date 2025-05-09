宏觀視野：內地托市招數料陸續有來

周三中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會的負責人在會上介紹一籃子金融政策支持穩市場穩預期有關情況。其中，人行行長潘功勝在會上宣布，降低存款準備金率0.5個百分點，預計向市場提供長期流動性約一萬億元人民幣。

此外，下調政策利率0.1厘至1.4厘，下調結構性貨幣政策公布利率0.25厘和下調公積金利率0.25厘。同時，特別提出設立5,000億元人民幣服務消費與養老再貸款，加大消費重點領域低成本資金支持。相關措施料有助降低融資成本及增強流動性充裕度，可進一步支持實體經濟發展及居民收入情況。

望提升居民收入刺激消費 人行此次動作顯示政策面或已開始通過多種手段支持經濟、消費，並應對美國關稅等政策及複雜的環球政治經濟形勢，提振內需消費的重點也將加深。然而，真正能推動居民消費意願首要是提高居民收入或讓存量財富有所增加，方能達到長期效應。

上月中央政治局會議強調，要加緊實施更積極有為的宏觀政策，用好用足更積極的財政政策和適度寬鬆貨幣政策。除適時降準減息外，還提出包括加速地方政府專款、超長期特別國債等發行；兜底基層的保基本民生、保工資、保運轉「三保」底線；創設新的結構性貨幣政策工具，設立新形態政策性金融工具，以支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。

須撐股市 穩定資本市場 故此，減息降準相信僅是開始，未來數月料將有更多政策支持。特別是利用好金融工具，如增發超長期國債、大量增加政府財政政策投放等都是強效措施，有助推動經濟發展，而兜底「三保」底線等亦可直接從改善居民收入等角度，實現長期的刺激消費動力。

此外，撐股市及穩定資本市場表現都是必要的手段。內地資本市場連月在關稅等不確定的政策風險衝擊下持續震盪，股市波動直接影響居民的投資收入及消費意願，更關聯到企業融資發展等多元財富效應乃至國家核心產業和總體經濟發展，故相關手段十分必要。政策面如利用好金融工具，提振居民收入和企業發展，方可鼓勵真正的消費，預期一系列政策出台及陸續實施後，將有助中國消費行業進一步回暖。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）