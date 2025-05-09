券商睇市：美經濟數據分化增衰退風險

特朗普第二個任期執政百日後，經濟表現體現於疲弱的「軟數據」（調查數據），但同時勞動市場等「硬數據」（實質經濟數據）仍具韌性。當前經濟放緩，衰退風險上升，後續留意實質數據有否明顯降溫並朝向調查數據靠攏，美國經濟增長與企業盈利預測存在下調空間。

首選公用事業等防禦股 其中，美國4月諮商會消費者信心指數跌至86，低於預期且為2020年以來新低，同時12個月平均通脹預期調查升至7%，為2022年11月新高。4月ISM製造業採購經理指數（PMI）報48.7較前月續降，美國今年第一季國內生產總值（GDP）倒退0.3%，為2022年第一季以來首見負增長，遠低於去年第四季GDP增長2.4%，關稅政策明顯對經濟造成干擾。美國財長貝森特表示兩年期美國國債孳息率低於聯邦基金利率，提供減息環境。衰退風險使市場減息預期上升，支持美債表現。

美股「科技七雄」業績陸續公布，雲端服務商微軟、亞馬遜等業績表現優於預期。儘管亞馬遜未來財務預測保守，但3大雲端服務商未來資本支出仍強勁，反映對人工智能（AI）需求仍暢旺。

歐洲與日本等成熟市場除了有資金湧入利好外，歐元區第一季經濟增長0.4%，優於市場預期，顯示歐洲央行減息與政府持續刺激政策漸顯成效，歐洲股市表現不錯。日本央行宣布維持利率不變，但下調通脹預期，並推遲通脹達成2%目標的時間點至2027年下半年，加息軌迹預期延後，日圓兌每美元漲幅暫告一段落。

部署上，美股以必需消費、公用事業、通訊等防禦股為首選，同時分散布局於美國以外的股市。

凱基亞洲投資策略部