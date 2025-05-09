名家筆陣：港上市產品捕捉環球機遇

外圍波動擴槓反產品需求 受美國市場波動、關稅政策變化，以及經濟不確定性推動，該9隻新產品在推出首月交投活躍，平均每日成交額接近6,000萬元。個股槓桿及反向產品的投資目標是放大相關股票的表現：槓桿產品提供相等於個股表現特定倍數的單日回報，槓桿倍數上限是兩倍；反向產品則提供相等於個股表現相反倍數的單日回報，槓桿倍數上限是反向兩倍。舉例說，若個別股票在一日內上漲5%，兩倍槓桿產品的單日回報（在扣除費用前）為10%，而兩倍反向產品將損失10%。

與傳統交易所買賣基金（ETF）不同，槓桿及反向產品是「單日」產品，為了維持槓桿倍數，須每日重新調整投資組合，因為在複合效應下，若持有槓桿及反向產品超過一日，它們的回報可能會顯著偏離相關股票的回報。因此，槓桿及反向產品較適合作短線部署，投資者應注意相關的複合效應風險。

該亞洲首批9隻個股槓桿及反向產品，涵蓋了5隻廣為投資者熟悉及高流動性的美股，包括巴郡（Berkshire Hathaway）、Coinbase、Strategy、英偉達（Nvidia）和特斯拉（Tesla）。這些產品以港元和美元計價，讓投資者靈活選擇交易貨幣。

搶先部署美股短線走勢 由於這些產品在香港市場交易時段（即上午9時30分至下午4時）交易，投資者可以在美國市場開盤前就美股盤後新聞（如上市公司業績或最新經濟數據）進行部署。此外，香港市場並無股息預扣稅及資本利得稅，比其他有徵稅的市場更具吸引力。

除了個股槓桿及反向產品外，香港市場亦有與美股掛鈎的結構性產品，包括指數及個股衍生權證，以及指數牛熊證。在今年4月7日至11日的一周內，隨着美國的關稅政策引發市場波動，這些結構性產品的交易活動亦顯著增加。美股指數結構性產品的平均每日成交額按周翻倍至1.47億元，其中追蹤納斯達克和道瓊斯指數相關產品的交易量增長尤其顯著，而美股衍生權證亦交投大增。

香港市場的產品組合不斷創新及擴展，為投資者提供在亞洲時段捕捉全球機遇的工具。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁