UNI Residence涉240戶月內開售
全新盤接二連三登場。永泰地產(00369)及萬科香港合作發展的的沙田顯和里住宅項目，昨日公布命名為UNI Residence，並隨即上載樓書至一手住宅銷售資訊網，有機會於5月開售。項目採單幢設計，為一座樓高29層的住宅大樓，提供240伙，主打的一房戶型佔超過六成。
最細286呎 主打一房
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目戶型涵蓋開放式至四房，實用面積286至636方呎。當中開放式戶佔27伙，一房戶佔155伙，兩房戶有56伙，三房戶及四房戶則各一伙，其中10伙屬連平台或連天台特色戶。該盤將視乎市況定價，並參考同區樓盤，包括大圍柏傲莊，近期的二手成交呎價約兩萬元。
萬科香港董事總經理周銘禧稱，項目由知名建築師事務所及室內設計師打造。大樓設玻璃幕牆及立體直紋特色外牆。現時展銷廳準備工作已到最後階段，提供兩個示範單位。
樓書所見，全數單位採用開放式廚房設計，面積最細單位包括3樓H室，實用面積286方呎，開放式間隔。地庫設有17個住客停車位，項目預計關鍵日期為2026年9月30日。
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