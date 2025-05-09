UNI Residence涉240戶月內開售

最細286呎 主打一房

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目戶型涵蓋開放式至四房，實用面積286至636方呎。當中開放式戶佔27伙，一房戶佔155伙，兩房戶有56伙，三房戶及四房戶則各一伙，其中10伙屬連平台或連天台特色戶。該盤將視乎市況定價，並參考同區樓盤，包括大圍柏傲莊，近期的二手成交呎價約兩萬元。