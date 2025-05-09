西沙新盤300萬起

新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA第1A期已累售逾755伙，套現逾40億元。由於仍有海量向隅客，故隨即推出第1B期。集團貫徹以市價賣樓，新一期繼續提供「夢寐以求」價。他預計，減息周期已經近在眉睫，為市場注入強心針。

新地代理執行董事陳漢麟指，首批單位涵蓋一房至三房間隔，實用面積302至807方呎，折實售價300.05萬至935.76萬元，折實呎價9,499至11,695元。入場戶為Bleu Avenue第3座G2樓J室，實用面積302方呎，折實呎價約9,935元。

今開放示範戶及收票 價單所見，首張價單共15伙折實呎價低於一萬元，呎價最低單位為Bleu Avenue第3座G2樓H室，為實用面積444方呎兩房戶，折實價421.77萬元。按售價計，整批有8伙折實價屬「3字頭」。資料顯示，同系列第1A期於上月中推出首張價單，折實平均呎價約10,398元。

發展商昨日率先開放兩伙連家具無改動示範單位予傳媒預覽。其中一伙參照Bleu Avenue第1座10樓B室為藍本而建，實用面積807方呎，採三房一套連儲物室間隔。項目將於今日起開放上述示範單位及開始收票，最快下周中開售。

赤柱洋房逾一億成交 同系位於赤柱村道的50 Stanley Village Road洋房項目，本周初售出項目8號洋房，實用面積2,895方呎，成交價1.068億元，呎價約36,891元。

三房示範單位參照Bleu Avenue第1座10樓B室而建，客廳外連32方呎露台。 兩房示範戶以Bleu Avenue第2座10樓C室為藍本，實用面積489方呎。 SIERRA SEA第1B期首張價單詳情