西沙新盤300萬起
SIERRA SEA第1B期首推160伙 呎價1.06萬
大熱新盤迅速推出新一期，鎖定向隅客源。新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，全新示範單位於昨日曝光，並即時公布首張價單提供160伙，折實平均呎價約10,638元，較3周前推出的第1A期高約2.3%。是次一房單位折實入場費約300萬元。
新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA第1A期已累售逾755伙，套現逾40億元。由於仍有海量向隅客，故隨即推出第1B期。集團貫徹以市價賣樓，新一期繼續提供「夢寐以求」價。他預計，減息周期已經近在眉睫，為市場注入強心針。
新地代理執行董事陳漢麟指，首批單位涵蓋一房至三房間隔，實用面積302至807方呎，折實售價300.05萬至935.76萬元，折實呎價9,499至11,695元。入場戶為Bleu Avenue第3座G2樓J室，實用面積302方呎，折實呎價約9,935元。
今開放示範戶及收票
價單所見，首張價單共15伙折實呎價低於一萬元，呎價最低單位為Bleu Avenue第3座G2樓H室，為實用面積444方呎兩房戶，折實價421.77萬元。按售價計，整批有8伙折實價屬「3字頭」。資料顯示，同系列第1A期於上月中推出首張價單，折實平均呎價約10,398元。
發展商昨日率先開放兩伙連家具無改動示範單位予傳媒預覽。其中一伙參照Bleu Avenue第1座10樓B室為藍本而建，實用面積807方呎，採三房一套連儲物室間隔。項目將於今日起開放上述示範單位及開始收票，最快下周中開售。
赤柱洋房逾一億成交
同系位於赤柱村道的50 Stanley Village Road洋房項目，本周初售出項目8號洋房，實用面積2,895方呎，成交價1.068億元，呎價約36,891元。
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