居屋交投：錦英苑揸7年輸130萬

整體樓價持續向下，已補價自由市場居屋出現連環蝕讓。馬鞍山錦英苑單位減價至375萬元售出，原業主持貨約7年，帳面虧蝕約130萬元離場。

綠表客305萬購景明苑 中原胡耀祖表示，單位為錦萬苑F座中層10室，實用面積約554方呎，三房改兩房間隔，叫價約400萬元放售，議價25萬元後，獲上車客承接自用，呎價約6,769元。原業主於2018年以505萬元購入，單位帳面貶值約25.7%。

未補價第二市場居屋劈價吸客。美聯林健偉指，將軍澳景明苑A座低層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，原先叫價360萬元，市場放盤約5個月，降價55萬元，即獲睇樓數次的外區綠表客以305萬元購入，呎價約5,505元。

新居屋二手市況相若。中原丘漢偉稱，荃灣尚翠苑5月首周已錄約3宗買賣，其中A座高層3室兩房戶，實用面積約438方呎，3月叫價500萬元，本月初減至460萬元，外區客於各區睇樓約3個月，最終以445.5萬元購入上址，呎價約10,171元。