商業市況：灣仔甲廈單位叫價劈千萬

亞洲地產控股持有的灣仔甲級商廈高層海景單位，劈價逾千萬元，以逾7,500萬元放售，呎價約兩萬元。

該公司執行董事蔡家莉透露，旗下灣仔會展廣場辦公大樓33樓07室海景單位，面積約3,757方呎，原本叫價每方呎叫價約2.3萬元，即約8,641萬元，現減價逾1,127萬元，以7,514萬元放售，減幅逾一成。

蔡指，該商廈高峰時做價曾高達每方呎約5.5萬元；今次出售單位是資產調配的換貨行動。

另一方面，中原（工商舖）寫字樓部陳權威表示，觀塘中海日升中心26樓G室商廈單位，建築面積約1,715方呎，業主現時以每方呎約一萬元交吉出售，折合意向價約1,715萬元。資料顯示，該單位於約4年前以約2,160萬元買入，現時放售價低超過兩成。

長情業主放售深水埗舖 長情業主放售市區街舖。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，深水埗福華街132至134號地下A號及C2號舖，將以現狀連租約出售，可分拆出售，每個6,500萬元，舖位過去20年不曾放售，現時連同大型電訊公司租約出售，每月租金各20多萬元。