東涌二手交投飆4倍

月內暫錄10宗 映灣園持8個月損手 本地二手業主劈價甚至蝕賣吸客，帶動各區買賣交投稍為回穩。綜合市場資料，全港8個主要住宅區中，有6區本月至今買賣成交量按月增加，東涌升約4倍，為各區中最旺，其他地區如馬鞍山及青衣，同期買賣宗數亦按月分別上升約71.4%及約42.9%。

東涌5月暫錄約10宗二手買賣，較上月同期僅錄約兩宗明顯增加。中原曹嘉華表示，新盤市場焦點不多，購買力開始回流二手市場，交投因而回升。

區內業主加快出貨。該行張奇瑋指，指標屋苑映灣園11座高層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，連租約叫價580萬元，終獲投資者以539.8萬元增持，呎價約9,588元。原業主持貨約8個月，因投資部署有變，帳蝕18.2萬元離場。市傳同區海堤灣畔2座單位，上月曾以988萬元沽出，交易取消後，原價重售，較約5年前購入價帳面低逾60萬元。

世宙高層虧損百萬 馬鞍山4月初交投亦被全新盤開售而「冰封」，5月暫錄約12宗二手買賣，按月多約5宗。青衣本月已錄至少約10宗，當中都錄蝕讓個案，曉峰園3座中層兩房單位，實用面積約546方呎，成交價630萬元，呎價約11,538元，物業近5年帳面貶值約13.7%。

事實上，將軍澳全區5月暫錄約47宗二手買賣，仍屬各區中最多，按月增約23.7%。其次是元朗，錄得約34宗，比4月同期少約一宗，中原王勤學稱，該區二手交投回穩，最新錄得世宙1座高層C室成交，僅減價5萬元，上車客以545萬元購入，成交呎價約12,704元，原業主2019年3月買入，帳蝕103.8萬元。

緹岸銀主盤貶五成 資料顯示，屯門及荃灣5月各錄約26宗二手買賣，較上月為多。

忠誠拍賣昨日拍出一項住宅銀主盤，為屯門掃管笏緹岸第1期2A座高層D室兩房戶，實用面積約383方呎，5組買家爭購下，以336萬元拍出，較開價搶高約34.4%，呎價約8,773元，單位逾4年帳面貶值約50.7%。

豪宅市場連錄損手個案。中原吳啟業稱，大埔康樂園21街單號屋，減價200萬元，獲外區客以1,580萬元購入，原業主持貨約8年帳蝕約410萬元。據悉，該物業實用面積約1,237方呎，呎價約12,773元。消息透露，馬頭角君柏3座高層戶，市傳以2,940萬元售出，約9年跌價約21.7%。

5月部分地區二手交投情況