股壇MasterMind：資金湧港未帶旺 恒指難寄厚望

聯儲局息口按兵不動，香港股票分析師協會理事溫傑（Kenny）指，要觀察接下來的美國通脹、非農就業等經濟數據，目前而言，美國經濟穩健及通脹仍高企，他猜測，6月減息機會較小，投資者不宜有太大寄望。

港股挑戰兩萬三關失敗，溫表示，因為內地在經濟、政策、企業盈利上未見有突破，所以港股表現屬他預料之內。他提醒，港股成交金額亦是重點，近期雖「水浸香港」，但資金未必流入股市，若港股後市成交僅維持1,800億至2,000億元，就不必對港股有太大憧憬。