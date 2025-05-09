產經

股壇MasterMind：資金湧港未帶旺 恒指難寄厚望
美國聯儲局一如預期維持利率不變，息口何去何從？港股昨反覆靠穩，一度逼近兩萬三關，但無功而還，後市仍能睇高一線？汽車板塊回勇，值得跟進？新股滬上阿姨(02589)首掛升幅收窄，茶飲股熱潮退減？
聯儲局息口按兵不動，香港股票分析師協會理事溫傑（Kenny）指，要觀察接下來的美國通脹、非農就業等經濟數據，目前而言，美國經濟穩健及通脹仍高企，他猜測，6月減息機會較小，投資者不宜有太大寄望。
港股挑戰兩萬三關失敗，溫表示，因為內地在經濟、政策、企業盈利上未見有突破，所以港股表現屬他預料之內。他提醒，港股成交金額亦是重點，近期雖「水浸香港」，但資金未必流入股市，若港股後市成交僅維持1,800億至2,000億元，就不必對港股有太大憧憬。
茶飲新股只宜短炒
滬上阿姨首掛，一度急飆逾七成，惟其後升幅收窄，蜜雪集團(02097)亦跌5.77%。溫認為，從基本因素看，滬上阿姨始終只是傳統的零售餐飲股，對比蜜雪包含上游產業鏈的農產品採購、生產以至物流，的確缺乏想像空間，相信滬上阿姨難以複製蜜雪的升勢，建議投資者只宜短線投機，持有一手的中籤者應先行食胡。溫亦坦言，對餐飲股看法未言正面。新股綠茶集團(06831)昨起至下周二（13日）招股，每股發售價7.19元，每股400股，一手入場費2,905元，集資12.1億元。他認為，新股主要炒氣氛及供求，投資者宜先觀望市場認購反應，才考慮認購。
車股氣氛熾熱，吉利汽車(00175)提出私有化極氪，股價升逾4%，創一個月高位，溫認為，目前仍存有不明朗因素，不應高追。不過，他對5月的汽車銷售數字有信心，會優先考慮有盈利的車企，首選比亞迪股份(01211)，股價可待回落至375元以下，有一定值博空間。
想知道溫傑更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者