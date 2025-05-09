股壇MasterMind：資金湧港未帶旺 恒指難寄厚望
美國聯儲局一如預期維持利率不變，息口何去何從？港股昨反覆靠穩，一度逼近兩萬三關，但無功而還，後市仍能睇高一線？汽車板塊回勇，值得跟進？新股滬上阿姨(02589)首掛升幅收窄，茶飲股熱潮退減？
聯儲局息口按兵不動，香港股票分析師協會理事溫傑（Kenny）指，要觀察接下來的美國通脹、非農就業等經濟數據，目前而言，美國經濟穩健及通脹仍高企，他猜測，6月減息機會較小，投資者不宜有太大寄望。
港股挑戰兩萬三關失敗，溫表示，因為內地在經濟、政策、企業盈利上未見有突破，所以港股表現屬他預料之內。他提醒，港股成交金額亦是重點，近期雖「水浸香港」，但資金未必流入股市，若港股後市成交僅維持1,800億至2,000億元，就不必對港股有太大憧憬。
茶飲新股只宜短炒
想知道溫傑更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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