Y世代靠極限儲蓄存第一桶金

又名「千禧世代」的Y世代流行一種提早實現財務自由的方法，就是「極限儲蓄」，到底有幾極限？台灣理財專家指，當中核心理念是將七成以上的年收入儲起，對一般人而言可能難過登天，但這是提早實現財務自由的關鍵策略。

該理財專家並非生於富裕家庭，爸爸靠公務員人工養育一家五口，能夠全額為孩子支付學費之餘，更能在台北買樓，而且於50歲退休。爸爸節儉的精神讓他深受啟發，認為提早退休、掌控人生，比長時間為人工奔波更有價值。

該專家認為，不應淪為資本家的廉價勞工，也不願在人生大部分時間被工作束縛。因此，從剛踏入社會，他就決定不做「打工到65歲」的社畜。就算在工作期間收入不俗，他仍無法接受壓抑的生活方式，於是決定在25至30歲期間過着極低物欲的生活，同時專注於存錢，為40歲之後能掌控人生做好準備。

合理社交 適度請客 想累積第一桶金，當中有3大秘訣。首先是實行合理社交，「對的人，花對的錢」。適度請客可以建立價值人脈，向有共同利益的人請客，如獎勵表現突出的下屬，既可彰顯格局，又能激勵他們努力，值得花費。惟對於無建設性的酒肉朋友就應果斷拒絕，因這類社交不但對人生目標無幫助，更會令荷包出血。

理性消費 重性價比 其次是理性消費，不要輕易購買名牌產品。該專家指，名牌產品的高溢價大多來自營銷成本，並不符合高性價比原則。選擇品質可靠且價格合理的產品，以免「為品牌埋單」。

投資自己 減少花錢 此外，投資自己是時間及金錢的最佳去處。培養不用花錢的嗜好，減少外遊，並選擇能帶來長遠回報的活動。該專家提到，自己將時間花在閱讀及寫作，成本低之餘，又能連本帶利獲得回報。他指，長期堅持寫作，最終為他帶來出版機會，證明時間及金錢的投入，應該放在能產生成果的領域。

他強調，極限儲蓄並非短期的壓力生活，而是實現長期財務自由的策略。Y世代及Z世代（1998至2010年出生）應該透過合理節儉及精明投資，擺脫「精緻窮」。這樣的理財習慣不但可能無痛儲得百萬元，更能早日脫離職場束縛及掌控人生。