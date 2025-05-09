強積金單月蒸發45億 多隻股債基金年內仍升

美國總統特朗普4月初宣布的「解放日」導致環球市場劇震，貿易戰令整體強積金（MPF）蒸發45億元。惟數據顯示，年初以來不少類別強積金基金仍錄正數，包括股票基金、債券基金及貨幣市場基金等，可見就長線投資而言，運用分散策略才是王道。

專家籲專注長線投資 MPF研究機構積金評級主席叢川普表示，如果能夠充分地分散投資、專注於長線投資，並努力避開不必要的市場干擾，即使遇到最艱難的投資期，也不會像感覺中那麼糟糕。

根據積金評級，計入4月份供款後，估算截至4月底強積金總資產約1.333萬億元，較3月份減少約45億元，年初以來則增加約423億元。

觀乎基金表現，雖然4月有不少基金見紅，但年初以來大部分仍錄得正回報。以截至今年4月底數據，中港股票基金4月份跌幅達到3.94%，但年初以來錄得正回報7.54%；歐洲股票4月累升2.07%，年初以來升8.5%，表現在強積金基金類別中稱冠。

債券基金表現也不俗。環球債券基金於4月升2.01%，年初以來漲4.08%；港元債券基金4月升0.79%，年初以來漲2.95%。

貨幣市場基金發揮避險作用。港元貨幣市場基金4月升0.41%，年初以來升1.61%；強積金保守基金4月升0.25%，年初以來升0.99%。

不少基金在跌市之中力保不失，反映在多年的退休金投資當中，把投資分散在不同風險資產的重要性。