致富智富：貿戰添亂投資怎化險？

美衰退機會增 不同世代應對有計 有「狂人」之稱的特朗普長期高呼「美國優先」，再度入主白宮後大打關稅戰，導致金融市場大上大落。外媒民調顯示，未來12個月內美國經濟衰退的機會已大幅躍升至45%。當全球經濟及自由貿易秩序正逐漸瓦解，不同世代的投資者在理財道路上如何做到趨吉避凶？

年輕人 : 分散配置 拓多元技能 27歲金融作家、資本集團前分析師Kyla Scanlon去年出版《In This Economy? How Money and Markets Really Work》一書。她認為，美國正走出崇尚知識主義、思想自由市場的時代，如果趨勢持續的話，投資邏輯必須改變。

同時買公用及科技股 踏入社會的首10年是累積財富的最重要時機，不過全球貿易戰開打，年輕人缺乏堅實的經濟基礎，可以如何應對？她認為，年輕人可以拓展跨領域技能，例如學習人工智能（AI）應用、了解經濟學及數學分析，自我增值，增強競爭力。大學畢業生如有機會，不妨考慮參加輪調計劃（Rotation Program），即進入一家公司之後在不同部門工作，比留守在固定職位更能迅速累積多方面經驗，就如同將投資組合多元化。

投資方面，雖然Scanlon長期仍看好美國市場，但指短期內分散海外資產非常重要。政策引發的不確定性或加劇市場波動，因此不應再遵循舊策略。她又提到，較佳的風險管理方式是分散投資不同類型的資產，例如配置公用事業股以追求穩定，再配置科技股，適度承擔一些風險，作為散戶也應該善用時間及複息的力量。

註冊財務規劃師、財富管理公司Bone Fide Wealth創始人Douglas Boneparth表示，如果投資者感到不安，有方法可以降低投資風險，而毋須完全離場「唔玩」。首先要有穩固的現金儲備，較為理想是至少要有3至6個月的生活費。「這樣可以為你因應緊急情況或機會提供緩衝，而毋須動用投資。」

國債貨幣助對沖風險 波士頓Green Bee Advisory註冊理財規劃師Catherine Valega指，若然投資者累積的現金儲備夠大，分散投資就是明智之舉。美國國債、貨幣市場帳戶或其他低風險現金代替品可以幫助分散風險，同時又不影響安全性。

還有另一明智之舉，就是重新平衡投資組合，此舉意味調整股票、債券及現金組合，以符合個人目標及風險承受能力。對於某些投資者，這可能意味把握股價打折的時機去買入更多貨，即進行逢低買入的操作。

中年 :波動市賺退休金 減開支 晨星個人理財及退休規劃總監、《如何退休：快樂、成功和富裕退休的20堂課》（How to Retire: 20 Lessons for a Happy, Successful, and Wealthy Retirement）作者Christine Benz表示，人們容易受到關稅或通脹等新聞影響而作出行動，而忽略了其他事件可能正發生變化。特朗普的關稅政策朝令夕改，與其花時間追看新聞，不如留意長期風險及定期審視投資組合，包括基金費用是否合理，支付予財務顧問的費用是否跟回報匹配等。

50歲以上宜轉低風險資產 市場不確定性日益增加之時，Benz提醒，30至40歲投資者需要調整心態，適應及利用波動性，退休組合方面可以維持高風險配置以賺取資金，短期要降低部分目標開支，例如置業及裝修等。50歲以上的投資者則需要防禦波動性，宜將7至10年開支轉入「現金+優質債券」的低風險資產。

市場是升是跌無從估計，踏入中年，投資操作或偏向謹慎。Boneparth深信最重要的是保持一致及自律。「投資並不是挑選完美的股票，關鍵在於長期堅持做那些無聊的事情，這正正就是投資的難度。身處動盪的市場中，這種冷靜、謹慎的態度可能是你最大的財富。」

對於金融監管傾向寬鬆的趨勢，是否意味投資者需要對金融產品及服務更加謹慎，Benz認為，投資者的審查過程需要更為嚴格，如有疑問就應提出。她指，新任證券交易委員會（SEC）主席似乎對加密貨幣持支持態度，因此了解投機性投資（speculative investments）及投資性投資（investment-investments）之間的差異非常重要。

老年 : 買股燒錢率4%以上 應減磅 投資專家、《投資的四大支柱》（The Four Pillars of Investing: Lessons for Building a Winning Portfolio）作者William Bernstein認為，追逐政治風向而調整投資注定失敗。好像2016年特朗普首次當選時，標指期貨暴跌4%，但收市卻反彈。

或面臨資金耗盡 他指出，關鍵在於燒錢率（Burn Rate），如果退休基金足夠覆蓋開支，就不用擔心投資組合。惟如果依賴投資組合產生4%以上的年收益，問題就可能出現，過度配置股票的話，可能面臨資金耗盡的風險，也如同玩俄羅斯輪盤，即有六分之一機會犯下毀滅性錯誤。

投資者假如已年屆70歲，仍把80%資金投入股票，而且重倉科技七雄（Magnificent 7），即燒錢率介乎4至5%，減少持股反而是明智之舉。反觀30歲的人士依然擁有龐大的人力資本，年輕可以承擔更多風險，或可趁熊市逢低買入。