比亞迪撤智利建鋰加工廠計劃

智利政府經濟開發機構Corfo確認，比亞迪已於今年1月提交撤回建廠意向，另青山控股亦指公司已撤回一項投資2.33億美元、生產12萬噸磷酸鐵鋰（LFP）專案的計劃。智利政府發言人表示，上述公司已停止並暫停投資意向，基本是出於與全球鋰市場相關的商業原因。

不過，投行摩根士丹利繼續對比亞迪前景給予信心，維持目標價438元，評級「增持」。該行引述比亞迪管理層指，公司在海外生產的每部汽車盈利有望保持可觀水平，即使受關稅影響，每部車的盈利仍有約兩萬元人民幣以上，主要受惠海外平均定價較高，海外庫存維持於健康水平。

吉汽獲唱好 股價升4.4% 比亞迪管理層亦提及，若市場需求出現波動或同業開始減價，公司將保持價格靈活，但不會採取為全線車型提供折扣的做法，對減價持審慎態度。

另有消息指，比亞迪內部訂下目標，海外市場在2030年之前貢獻全球銷量的一半，當中主要由歐洲和拉丁美洲推動。

摩根大通則假設，所有極氪股東最終選擇換取吉汽股份，吉汽股權最多攤薄10%，不過整合吉汽和極氪業務節省的成本，以及商業協同效應所帶來的影響，長遠而言將超過股權稀釋問題。吉汽股價昨升4.41%，收報17.52元；比亞迪微升0.36%，收報385.8元。