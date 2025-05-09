關稅累豐田兩月失96億

首3月北美虧損擴 料全年純利挫20% 全球各國企業陸續就美國的高關稅政策發出預警！其中，日本車企「一哥」豐田汽車（Toyota）最新預期，在美元疲弱和關稅政策影響下，今個財年（即截至明年3月底止）純利將按年倒退20%，至3.8萬億日圓（約2,042億港元），而且初步估算關稅連累公司在今年4月和5月損失1,800億日圓（約96億港元）。社長佐藤浩二不諱言，目前環球車市氛圍極度動盪，為應對關稅戰，集團擬在美國建立產品開發和製造基地。

在日本上市的豐田昨日股價跌1.27%，收報2,671.5日圓，連跌第3日，今年以來累跌14%。要留意，撇除日本本地銷售，北美一直以來都是豐田「出海」重地，雖然該企最新揚言維持在美營銷策略不變，惟其北美汽車銷售去年已由升轉跌，全年銷量按年回落逾4%至270.3萬輛，北美經營溢利更大幅倒退逾80%至只有1,043億日圓。

聚焦今年首3個月北美市場，豐田錄經營虧損擴大至近1,000億日圓，按年急增逾2.6倍，淪為公司唯一「見紅」的地區。豐田最新提及，隨着日圓回升、美元轉弱，匯兌問題將連累公司損失7,450億日圓（約400億港元）。

Stellantis擬意國廠裁員 再看去年其他市場表現，豐田在中國的營運繼續受挫，原因不外乎是內地汽車市場競爭激烈，新能源車產業又發展神速等。計及合併子公司的經營利潤，去年中國分部經營利潤按年再跌逾6%至1,827億日圓；包括Toyota和凌志（Lexus）品牌在華銷量跌近6%至178.9萬部。

回看豐田「大本營」日本的營運表現，去年經營溢利跌近10%，至3.15萬億日圓；賣車數量為199.1萬輛，按年微跌0.1%。

整體而言，該企去年純利按年跌3.63%，錄4.76萬億日圓，遠低於對上一年破紀錄的5.35萬億日圓；收入則增6.52%至48.03萬億日圓。

全年計，豐田在全球的新車銷售量微跌0.71%至1,101.1萬輛，其中Toyota和Lexus品牌銷售量縮0.33%至1,027.4萬輛，不過相關品牌的電動車銷售量按年增逾23%至474.8萬輛。

關稅潮下恐對汽車業造成洗牌效應之際，全球第四大車廠Stellantis最新擬在其意大利南部的Melfi組裝廠裁減最多500個職位，佔該廠員工約十分之一。當地工會聲明指，裁員將以自願離職方式進行。此外，公司宣布在意大利其他地區廠房推出類似的自願裁員計劃，一共裁減350個職位。

福特墨西哥產3款車加價 另同業福特汽車（Ford）有指已在5月2日開始調高在墨西哥生產的其中3個型號汽車售價，最多加2,000美元，以回應華府加徵進口車關稅的行動。

豐田汽車年度業績摘要