港寵物保滲透低 規模望年升三成

主打寵物保的虛擬保險公司OneDegree副行政總裁周美華表示，據內部數據推算，香港的寵物保險滲透率為8至10%，遠低於英國、瑞典等歐洲國家的30至40%，更低於區內日本的14%，相信本港寵物保市場仍有巨大潛力，料本地市場規模有望每年有三成增長。

她提到，港人對寵物的重視程度大幅提高，加上近年寵物醫療使費飆升，寵物主人更願意在寵物健康保障方面投入，推動寵物保險的需求；又透露未來會與更多寵物醫療機構合作，加強客戶對寵物健康的教育。

OneDegree估末季扭虧 過去5年OneDegree客戶累計增長17倍，周美華重申，今年第四季可望實現全年扭虧為盈；又指公司今年初參與寵物節推廣，該月保費銷售按年大幅增長83%。

另外，該企今年推出兩個新服務，包括助寵物主人記錄寵物的日常點滴及健康數據的「陪胖日記」手機應用程式（App），亦會有註冊獸醫協助解決客戶問題，以及推出寵物百貨網購平台，為客戶提供購物折扣，希望能打造一個寵物生態環境。