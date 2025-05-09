宏利港澳首季新做業務價值飆逾倍

宏利香港及澳門宣布，今年首季度在多項業績指標方面均錄得強勁增長，年度化保費等值（APE）銷售額及新做業務價值分別增長172%及113%，核心盈利及新做業務合同服務利潤（CSM）均錄得雙位數增幅，而新做業務價值與新做業務CSM亦創下季度新高。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，上季所有分銷渠道的銷售額均錄得增長。期內，公司繼續成為全港最大強積金供應商。截至今年3月底止，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.6%；在今年1月1日至3月31日期間，按預計淨流入計算，宏利的市佔率為29.7%，繼續排名榜首。

星展稅前利潤創新高 另一方面，新加坡星展集團公布，今年首季除稅前溢利創紀錄高位至34.4億新加坡元，升幅略高於去年水平，主要由於業務增長強勁帶動總收入升至新高；純利下跌2%至29億坡元，乃由於實施15%全球最低稅率導致稅項開支增加。

首季，星展總收入上升6%至59.1億坡元；成本收入比率穩定在37%；不良貸款比率為1.1%，特殊撥備佔貸款的10點子；一般撥備為2.05億坡元。董事會宣派第一季度普通股息每股60坡仙及資本回報股息每股15坡仙。