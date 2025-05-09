投行料關稅衝擊大 華刺激續來

全球靜待本周六的中美關稅談判會否初現曙光之際，內地金融3大監管部門未雨綢繆發布增量政策的陣容，雖然似曾相識，但穩經濟、穩資本的信號明顯增強。外資投行均預料，內地經濟今年將面臨前所未有的關稅衝擊，下半年貨幣寬鬆與金融支持政策有望陸續有來。

自美國總統特朗普4月2日公布對等關稅細節的所謂「解放日」後，不少投行選擇調降今年內地經濟預測，直至本周中國正式出手「放水」保經濟。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆在報告指，今次措施規模可能與去年9月中央推出刺激政策時相似，但今次政策組合拳方向較全面，時機亦反映中方對美貿易談判不預期快速達成協議的推斷，一旦內地經濟在長期談判過程中，出現更明顯下滑，相信更多刺激措施將陸續有來。

該行續提醒，官方製造業等採購數據顯示關稅戰下企業信心初步回落，但相關經濟活動調查未全面反映關稅的影響，特別是工業生產和零售表現，現估計製造業失業率可能上升，主因大多數出口商所在的沿海省份恐將面臨壓力，及美國本月初起取消來自內地的低價值進口產品免稅最低限度待遇，對內地中小企業就業構成威脅。

瑞銀料短期衝突緩和 瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤亦料，下半年政府將進一步降息並再推增量財政刺激。與今年4月政治局會議類似，人民銀行行長潘功勝明確表示，未來根據經濟金融運行情況，還可以擴大工具規模、完善工具政策要素，或創設新的政策工具。且考慮到前所未有的關稅衝擊，內地政府已提出一系列支援外貿企業的舉措。

該行估，中美可能開始進行貿易對話，短期內中美貿易衝突可能略有緩和，但雙方達成實質性貿易協定依然充滿挑戰且需較長時間。面對前所未有的關稅衝擊，年內人行或將政策利率再下調0.2至0.3厘，或需推出相當於國內生產總值（GDP）1.5至2%的額外廣泛財政支持措施，例如發行新特別國債、設立再貸款工具或政策性銀行金融工具來提供資金支援。惟新的財政刺激政策或不會立即推出，政府可能需要評估關稅衝擊的影響，可能在本季末或下季初再推出新的額外財政刺激。

摩根士丹利也指，內地金融支持政策反映政府在中美談判前維持市場信心的意圖，目前維持內地第二季實際經濟增長將放緩至4.5%以下、第三季增速低於4%的預期。