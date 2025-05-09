巴西加息半厘 借貸成本20年高

在美國聯儲局昨日凌晨維持利率不變後不久，南美洲的巴西央行因通脹失控，選擇加息0.5厘至14.75厘，為該央行連續第6次加息，借貸成本升至近20年來的最高水平，符合市場預期。本次加息主要考慮到3月通脹升至兩年高位的5.48%，央行會後聲明更預計，到2028年通脹仍將高於3%的目標。

挪威瑞典馬來西亞凍息 雖然巴西並非美國貿易戰主要針對對象，但央行委員考慮到美國高關稅帶來的高度不確定，以及當前貨幣政策周期已進入較晚階段，其累積效應尚待觀察，未來貨幣政策將維持謹慎，但亦會保留彈性。

北歐方面，似乎亦不在貿易戰的核心。挪威央行昨日維持政策利率在4.5厘的17年高位不變，符合市場預期。該行評估，今年餘下時間利率有望下調。瑞典央行亦按兵不動，將利率凍結於2.25厘，符合預期。同日議息的，尚有東南亞的馬來西亞，亦符市場預期地維持指標隔夜政策利率於3厘不變。

日本央行公布3月份會議紀錄，提及美國關稅政策引致的下行風險急增，可能會對日本實體經濟造成顯著的負面影響，故在考慮下一次加息時「需要特別審慎」。

馬士基上季EBIT漲6.3倍 另一方面，美國的高關稅，令全球進出口商提早出貨及買貨，惠及航運巨頭馬士基（Maersk）第一季的財務表現。截至3月其營業收入按年增長7.8%，達到133億美元；EBIT（除息、稅前利潤）更按年飆6.3倍至13億美元。不過，該集團下調行業的預測，今年全球貨櫃市場運量增長預期，從2月時預測的約4%，調整為收縮1%至增長4%的範圍，以反映不確定情況。

德國體育用品公司Puma在業績報告中提到，已減少在美國市場銷售中國生產產品。公司目前有28%產品來自中國廠房，來自越南及柬埔寨廠房的產品佔26%及16%。

Puma首季銷售按年跌1.3%至20.76億歐元，按固定匯率計跌0.1%，但仍高於市場預期的20.4億歐元；毛利率下降0.6個百分點至47%；扣除一次性成本後的經調整EBIT挫52.4%至7,600萬歐元。該企排除高關稅影響後，維持全年低至中單位數銷售增長的業績指引，原因是美國的銷售已減少從中國進貨，且全球裁員500人的計劃料於第二季完成。