英減息0.25厘 鎊匯揚

抗通脹成果顯著 上調今年GDP增長預測 英倫銀行一如預期減息四分之一厘，但貨幣政策委員會成員意見分歧。本次減息至4.25厘的決定僅以5比4的票數通過，而少數票之中兩票認為應減息半厘，另外兩票則認為維持利率不變。雖然議息結果顯示，貿易戰為經濟前景帶來不確定，但減息決定並未有嚇退英鎊買盤，主要因為該央行預期，通脹將回落、經濟增長將加快，且市場在消化美英達成貿易協議。英鎊兌美元昨在1.33的上方保持動力，曾升0.19%至1.3318；英鎊兌港元曾報10.35。

英倫銀行行長貝利表示，通脹壓力正在緩解，提供減息空間；他又認為：「過去幾周顯示了全球經濟的不可預測性，因此未來我們需要堅持逐步和謹慎的減息策略。」

變相增印花稅樓價反升 該行稱，過去兩年對抗通脹展現顯著成果，3月通脹年率按月跌0.2個百分點至2.6%，然而先前的能源價格上漲仍有可能推高4月及以後的通脹率，到今年第三季或將達到3.5%，之後會預計回落。該行一年通脹預測從2月時的3%，向下修訂至2.4%。

今年國內生產總值（GDP）最新預測為升1%，高於2月時預測的0.75%，原因是關稅增加意味全球增長前景已減弱，但對英國增長和通脹的拖累可能較小。

樓價方面，英國新印花稅政策於4月1日實施、變相加印花稅之後，樓價上月不跌反升。當地最大按揭公司之一Halifax樓價指數報告指出，全英平均樓價按月漲0.3%，扭轉3月時下跌0.5%趨勢，普通住宅平均樓價為29.77萬英鎊（約307.2萬港元）。

經濟不確定 今秋或加稅 上月樓價按年亦升3.2%，高於3月時的升2.8%，或與近期有按揭公司減按揭利率有關。負責該報告的發言人Amanda Bryden說：「儘管經濟環境低迷且存在地緣政治發展風險，但市場仍表現出韌性。隨着家庭支出增加，通脹可能會上升，但由於預計基準利率還會進一步下調，我們預計今年樓價也會出現類似的溫和增長趨勢。」

經濟前景不確定，令英國政府有機會需要在今年秋季預算時加稅。當地智庫國家經濟社會研究院（NIESR）在最新經濟展望中表示，由於國內需求疲弱，外加全球不確定性加劇，導致政府財政狀況惡化，預計2025年英國的GDP將僅增長1.2%，低於2月預測的1.5%，主要是因為商業信心低迷、不確定性高，以及成本壓力上升所導致。

NIESR認為，本次降級，使得政府愈來愈不可實現其指標——在5年預測期完結前，國家債務佔GDP比重下降，以及財政實現盈餘。該智庫謂，要實現這些目標，要麼減部門支出，要麼加稅，「由此產生的不確定性將導致投資低迷、增長放緩，與政府的預期目標背馳。我們必須重新思考財政框架。」

多間中央銀行昨日議息