Google母企市值日失逾萬億 股價恐再插

醜聞不絕的美國互聯網企業Google的搜尋引擎地位備受質疑，母公司Alphabet股價周三狂瀉約7.5%，創下2023年10月底以來最大單日跌幅，更成為標普500指數成分股的重災股，市值周三單日蒸發1,505億美元（約1.17萬億港元）。觀乎公司又要裁員，業務挑戰重重可見一斑，股價恐怕仍未止跌。

Apple擬引入AI搜尋 蘋果公司（Apple Inc.）服務高級副總裁庫埃（Eddy Cue）透露正考慮調整自家瀏覽器Safari，將重心放在人工智能（AI）驅動的搜尋引擎上，已觸發投資者對Apple與Google搜尋業務之間長期合作協議生變的憂慮。更重要是，他在美國司法部針對Alphabet的訴訟中作證時提及，AI搜尋供應商包括OpenAI、Perplexity和Anthropic，最終將取代Google這類傳統搜尋引擎等個人言論。

即使Google周三罕有就此發出聲明稱，旗下搜尋查詢總量持續增長，包括來自Apple設備和平台的總查詢量亦有所增加，但Apple的自家發展趨勢，將逐漸衝擊Google在智能手機及設備裝置上的預設搜尋地位，甚至影響Alphabet搜尋廣告業務的核心動能。

Google或裁員200人 此外，有外媒曝光了Google新一波裁員消息，或涉200人，主要是負責銷售和合作的全球業務部門；更引述Google回應指，公司正對各團隊進行小量調整，以促進更緊密合作，並擴大有效客戶服務的能力。