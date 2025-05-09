Arm收入首破78億 本季指引遜色

英國晶片專利公司Arm截至今年3月底止第四財政季度純利2.1億美元，按年跌6%；收入首次突破10億美元（約78億港元），達12.41億美元，按年升33.72%。不過，本季業績指引令人失望，引發市場對關稅打擊晶片行業的憂慮，拖累其股價周四美股早段曾跌近8%。

Arm預期，截至今年6月底止第一財季收入將達10億至11億美元，分析師預期位於該區間的最高端；經調整每股盈利介乎0.3至0.38美元，低於分析師預測的0.42美元。截至今年3月底止的年度計，收入料介乎39.4億至40.4億美元，中間值不及市場預期的49.1億美元；年度每股盈利預測介乎1.56至1.64美元，低於市場預期的2.04美元。

該公司將保守的財測展望歸咎於與客戶達成新協議的時機。首席執行官海斯稱，正在完成授權協議，希望確保這些協議簽署後才能增加營收，並強調客戶繼續加大對晶片的投資，尤其是對人工智能（AI）計算的投資，這對公司有利。

大行指長期增長動力完好 花旗發表報告指，Arm長期結構性增長動力顯然完好，第四財季數據顯示強勁的授權活動與專利權費率增加，並引述管理層預期，客戶授權活動幾乎不會受到關稅的影響，只是終端需求能見度弱，令公司無法提供年度展望。花旗將該公司2026/2027財政年度的營收預估下調8%及7%，但仍預測營收可穩健增長17%及22%；目標價由200美元降至170美元，評級為「買入」。