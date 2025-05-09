中芯憂生意季挫6% 逾兩年首跌

中芯上季業績也不是全無亮點，如工業與汽車應用的生意額首度突破兩億美元、整體毛利率優於指引上限。然而，公司指引本季收入按年增速會降至12.28%，或為2023年第四季之後最慢，且運用公司披露的數據稍作計算，上季中國區收入已按季回落3.67%，結束5季升勢。

半導體公司「神通廣大」到可以預知季度收入，原因是他們掌握訂單大概何時完成並發貨，出貨後才有收入進帳，因此今季的業績指引很可能只是之前的訂單，不一定反映美國「解放日」之後的情況。

華虹總裁白鵬表示，他也有「訂單透支」的顧慮需要警惕，始終一年的經營計劃往往根據前一年情況來判斷，現在不確定性正在增加，但暫時看關稅未對需求造成顯著衝擊，中國對美國的報復性關稅也未有阻礙設備和原料供應。

就模擬及電源管理晶片收入近季大致保持升勢，他解釋模擬晶片（把聲音等現實信號換成數碼信號）有本地化生產的趨勢，而電源管理晶片則有人工智能（AI）應用的帶動。

年中增3萬片12吋晶圓產能 中美經貿步向脫鈎，華虹上季來自美國的收入離奇地按年升22.02%，佔比約一成。白解釋，這是總部在美國的客戶，實際上不少產品是在中國發售，並重申歐洲客戶有意「在中國販賣的晶片就在中國生產」（China for China）。

不過，華虹指引今季毛利率會跌到7至9%，白提到，新的12吋晶圓廠房（90納米或以下製程）產能上季開始提升（約9,800片），難免再有額外折舊開支要入帳，新產能今年中最多3萬片，下年中達到約7萬片。他坦承，毛利率高很多的8吋晶圓定價仍低企，暫難望大翻身，但慶幸12吋的定價逐步上升，也可望持續。

華為推鴻蒙電腦作業系統 內地晶片產能持續擴張，如中芯和華虹月產能上季各按季增加2.7%及5.6%，難免會阻礙售價上升。白鵬表示，憑多年技術積累和交貨能力，可以繼續保持市場地位，滿足到客戶需要是從激烈競爭致勝之法。

另邊廂，正逐漸自己「煉芯」的華為發布首款搭載自家作業系統（OS）「鴻蒙」、搣甩微軟的Windows。要比肩Windows須大力擴大軟件生態，但新電腦已經用到QQ、WPS、釘釘等辦公軟件，也能看騰訊視頻、QQ音樂等。

中國晶片雙雄上季業績概覽