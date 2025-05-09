騰訊首季純利料最多增27％ 花旗嗌買
騰訊控股(00700)將於下周三公布首季業績。綜合券商預測，期內該企非國際財務報告準則（Non-IFRS）淨利潤料介乎581億至640.54億元（人民幣‧下同），按年上升15.6至27.4%，中位數為595.51億元，按年升18.5%。
阿里經調整利潤看升32%
花旗預期，騰訊首季收入按年升10.1%至1,755.75億元，國際遊戲業務收入按年升13%至154億元，廣告收入年增17.7%至312億元。踏入第二季，騰訊或推出最少8款新遊戲，相信有利其總收入增長，予目標價670港元，評級「買入」。其他大行方面，瑞銀和麥格理均予騰訊目標價676港元。
中信里昂研判另一中國科企──阿里巴巴(09988)截至3月底止第四財季業績，指該企期內總收入料按年增長8%至2,370億元，經調整息、稅及攤銷前利潤（EBITDA）按年增長32.5%至320億元，在以舊換新政策和佣金率提升的支持下，內地客戶管理收入（CMR）或保持高單位數增幅，國際商業業務預期持續快速擴張，虧損或有所減少，維持阿里的「高度確信跑贏大市」評級，美股目標價165美元。
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