騰訊首季純利料最多增27％ 花旗嗌買

阿里經調整利潤看升32%

花旗預期，騰訊首季收入按年升10.1%至1,755.75億元，國際遊戲業務收入按年升13%至154億元，廣告收入年增17.7%至312億元。踏入第二季，騰訊或推出最少8款新遊戲，相信有利其總收入增長，予目標價670港元，評級「買入」。其他大行方面，瑞銀和麥格理均予騰訊目標價676港元。