標普：內銀淨息差面臨壓力
今年中國首次「雙降」（同時降準減息）終來臨，隨即獲投行摩根大通及滙豐環球研究力撐，其中摩通相信，大手放水可緩解內銀對貸款資產質量方面的擔憂。惟國際評級機構標普不忘「潑冷水」，指內銀淨息差（淨利息收益率）面臨壓力。不過，為重塑市場對樓市信心，內地擬考慮全國推商品房現樓銷售制度，亦變相為內銀相關貸款資產護航。
內地擬全國商品房賣現樓
中國去年12月已提及有序推行現樓銷售，大力推動商品住宅銷售制度改革。市傳新制將針對新建的商品房，地方政府保有「因城施策」的空間。據初步討論方案，新制將按開發商拿地的時間進行「劃界」，即新政公布後開發商取得的住宅地將適用現樓銷售制，此前項目則不受影響，而保障性住房不包括在內。
對於一籃子穩市場金融政策，滙豐研究指，適時降息降準屬預期之內，但今次政策廣泛覆蓋，對資本市場來說是一個正面驚喜。摩通亦料，金融政策對內銀淨息差預測的整體影響不大，因銀行體系注入流動性和利率下降，或壓低中國10年期國債孳息率，為內銀息差帶來保障。其中，獲摩通及滙豐看好的招商銀行(03968)，擬出資150億元人民幣設立金融資產投資公司。中金公司則指，由於銀行資產和負債端利率有望同步調降，重新定價後對內銀的息差影響基本料為中性。
內地拆息周四全線下滑，或反映銀行間資金流動性寬鬆。上海銀行間同業隔夜拆息（SHIBOR）昨跌至1.539厘，連同7天期SHIBOR均低於昨經下調的1.4厘的7天期逆回購利率。人行昨進行1,586億元人民幣的7天期逆回購，全數淨投放市場。
人民幣匯率方面，官方開出的中間價報7.2073兌每美元，按日跌68點子，結束7連升。在岸價下午4時半收報7.2355，再跌101點子。據報近日人行放寬商業銀行黃金進口購匯限制，允許逐步增加美元購匯（個人以自有人民幣向銀行購買美元）需求；此舉將有助於滿足商業銀行對黃金的進口需求，同時也有利於緩和人民幣升勢。
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