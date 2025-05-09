標普：內銀淨息差面臨壓力

部分內地金融政策受惠股

今年中國首次「雙降」（同時降準減息）終來臨，隨即獲投行摩根大通及滙豐環球研究力撐，其中摩通相信，大手放水可緩解內銀對貸款資產質量方面的擔憂。惟國際評級機構標普不忘「潑冷水」，指內銀淨息差（淨利息收益率）面臨壓力。不過，為重塑市場對樓市信心，內地擬考慮全國推商品房現樓銷售制度，亦變相為內銀相關貸款資產護航。

內地擬全國商品房賣現樓 中國去年12月已提及有序推行現樓銷售，大力推動商品住宅銷售制度改革。市傳新制將針對新建的商品房，地方政府保有「因城施策」的空間。據初步討論方案，新制將按開發商拿地的時間進行「劃界」，即新政公布後開發商取得的住宅地將適用現樓銷售制，此前項目則不受影響，而保障性住房不包括在內。

內地拆息周四全線下滑，或反映銀行間資金流動性寬鬆。上海銀行間同業隔夜拆息（SHIBOR）昨跌至1.539厘，連同7天期SHIBOR均低於昨經下調的1.4厘的7天期逆回購利率。人行昨進行1,586億元人民幣的7天期逆回購，全數淨投放市場。

人民幣匯率方面，官方開出的中間價報7.2073兌每美元，按日跌68點子，結束7連升。在岸價下午4時半收報7.2355，再跌101點子。據報近日人行放寬商業銀行黃金進口購匯限制，允許逐步增加美元購匯（個人以自有人民幣向銀行購買美元）需求；此舉將有助於滿足商業銀行對黃金的進口需求，同時也有利於緩和人民幣升勢。