恒指6連漲 北水續掟 成交跌穿二千億

港股昨日先跌後升，恒生指數揚84點，連升第六個交易日，惟南下「北水」繼續沽貨，淨賣出23.84億元，兩日累計淨流出102.5億元，全日成交額亦失守2,000億元規模，僅1,859.55億元，按日減少22.55%。

恒指低開102點，報22,589點，是全日低位，其後逐步收復失地，最多漲287點，高見22,979點，其後升幅收窄，最終收市報22,775點。國企指數升58點或0.7%，收報8,300點；科技指數升28點或0.56%，報5,228點。

大和表示，儘管美國貿易政策仍存在不確定性，全球投資者似乎在為美國總統特朗普可能在其對等關稅政策上作出讓步以進行定價，而亞太地區大多數股市自4月以來，已完全收復失地。

該行稱，現時恒指已接近其年中目標22,770點，相當於預測市盈率10.8倍及企業盈利升8.5% ，並予今年年底目標預測24,000點，相當於預測市盈率10.5倍及企業盈利升7.5%，認為目前中國股市的結構性交易機會有限，建議投資者更多關注科技、媒體和電訊（TMT）及內需等板塊。

大和列出各類股份首選名單