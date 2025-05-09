恒指6連漲 北水續掟 成交跌穿二千億
港股昨日先跌後升，恒生指數揚84點，連升第六個交易日，惟南下「北水」繼續沽貨，淨賣出23.84億元，兩日累計淨流出102.5億元，全日成交額亦失守2,000億元規模，僅1,859.55億元，按日減少22.55%。
恒指低開102點，報22,589點，是全日低位，其後逐步收復失地，最多漲287點，高見22,979點，其後升幅收窄，最終收市報22,775點。國企指數升58點或0.7%，收報8,300點；科技指數升28點或0.56%，報5,228點。
康師傅冧4%差絕藍籌
大和表示，儘管美國貿易政策仍存在不確定性，全球投資者似乎在為美國總統特朗普可能在其對等關稅政策上作出讓步以進行定價，而亞太地區大多數股市自4月以來，已完全收復失地。
該行稱，現時恒指已接近其年中目標22,770點，相當於預測市盈率10.8倍及企業盈利升8.5% ，並予今年年底目標預測24,000點，相當於預測市盈率10.5倍及企業盈利升7.5%，認為目前中國股市的結構性交易機會有限，建議投資者更多關注科技、媒體和電訊（TMT）及內需等板塊。
滬上阿姨首掛飆四成
另外，內地連鎖中餐餐廳綠茶集團(06831)昨日起接力招股，以招股價7.19元，發行約1.68億股股份，集資12.1億元，惟扣除5,050.92萬股舊股部分，公司所得僅8.47億元。每手400股，入場費2,905元，將於下周二「截飛」，下周五掛牌。
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