新做H按息逾兩年首低於封頂息

熱錢持續流入香港，市場資金充裕，令本港銀行同業拆息（HIBOR）連日急挫。其中，與樓按相關的一個月拆息報2.09厘，再創2022年9月以來低位，也令H按息率逾兩年來再次低於封頂息率，選用H按計算供款的供樓人士受惠。

一個月拆息跌至2.09厘 香港銀行公會資料顯示，隔夜拆息按日跌2.1厘，至0.38厘，超過兩年以來首度跌穿一厘水平；一星期及兩星期拆息均跌穿2厘水平，分別報1.18厘及1.44厘，按日跌幅分別達1.6厘及1.45厘。一個月拆息按日跌0.99厘，至2.09厘，乃連續第三日下跌。

目前大型銀行H按息率以一個月拆息加1.3厘，即H按息現為3.39厘，而封頂息率為最優惠利率（P）減1.75厘，P按息現介乎3.5至3.75厘。按揭顧問星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，如果以周四作為利率訂定日的供樓人士，下月每月供樓開支會減少。

以周四作為利率訂定日的供樓人士，按現時H按息3.39厘、每100萬元的按揭貸款額計算，假設還款期30年，下月供少約61元。如之後HIBOR每跌0.1%，每月供款可再減約50元。

P息年內望再減0.25厘 莊氏指出，受貿易戰影響，環球經濟前景不明朗，投資者選擇香港市場避險，預期短期資金會持續流入，推動HIBOR下調。另一方面，銀行資金成本寬鬆，亦有條件考慮減H按封頂利率。至於港銀自去年起已多次下調P，累計減幅達0.625厘，透支部分減息空間，但預計今年下半年P仍有0.25厘的減幅，供樓人士的壓力有望進一步紓緩。